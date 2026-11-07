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Jak se Maruška dostala do prekérní situace

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Dennívýzva
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„Maruško, promiň, nejezdí metro, musím tramvají, trochu se zdržím, těším se na tebe,“ odeslal jsem své cukrárenské kamarádce esemesku poté, co jsem vypadl z kanceláře a zjistil, že na metru je nějaký zádrhel.
Jak se Maruška dostala do prekérní situace

Jak se Maruška dostala do prekérní situace

Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 07.11.2026 10:25

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Tento článek byl publikován ze zdrojů i60.cz

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