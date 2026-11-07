Sladká vzpomínka na dětství: Vitacitové řezy s tvarohem, výraznou ovocnou chutí a barevnou vrstvou

Vitacitové řezy u nás doma vždycky vytáhnou z paměti prázdniny, návštěvy a plech schovaný v lednici, ze kterého se nenápadně ukrajovalo už před obědem. Líbí se mi na nich, že se s nimi člověk moc nenadře, suroviny bývají běžně po ruce a vrstva z Vitacitu a pudinku jim dá tu typickou svěží chuť, kterou si těžko spletete. Když mám chuť na něco retro, ale nechci těžký krémový moučník, kakaový korpus, tvaroh a ovocné želé jsou jistota.
Tyhle
se hodí na obyčejný víkend i na stůl, když má přijít návštěva. Korpus je řezy hrnkový a spolehlivý, krém se netváří jako cukrářská věda a horní barevná vrstva udělá většinu efektu sama. V receptech se dají najít drobné rozdíly, někdo přidává víc vajec, jinde se odměřuje sklenicí, občas se mezi vrstvy dostane ovoce. Já se držím domácí verze s kakaovým těstem, tvarohem a vitacitovým přelivem. Připomíná mi nejvíc ten plech, který jsme kdysi mívali na stole.
Můj tip zní: Jestli chcete řezy opravdu pěkně nakrájet, dopřejte každé vrstvě čas v chladu. Tady se spěchání moc nevyplácí. Tvaroh zpevní, želé se nerozteče do stran a nůž pak projde moučníkem mnohem čistěji. Vitacitové řezy jako poctivý retro moučník
Vitacit byl pro hodně domácností malý fenomén. Jedl se lžičkou rovnou ze sáčku, míchal se do vody a později se docela přirozeně zabydlel i v moučnících. V řezech funguje překvapivě dobře. Dodá jim ovocnou kyselkavost, výraznou barvu a člověk kvůli tomu nemusí vařit žádný složitý rozvar. Proto se z něj stal oblíbený základ horní želatinové vrstvy, často právě s vanilkovým pudinkem. Recept na želé řezy s Vitacitem a tvarohem
Počet porcí: 1 plech, zhruba 20 řezů Ingredience, které budeme potřebovat Kakaový korpus 1 hrnek cukru krupice 1 hrnek mléka 1 hrnek oleje 3 ks vejce 2 hrnky polohrubé mouky 3 lžíce kakaa 1 balení prášku do pečiva Tvarohový krém 500 g tvarohu 250 g másla 150 g moučkového cukru Vitacitová vrstva 750 ml vody 1 balení Vitacitu 90 g cukru 2 balení vanilkového pudinku Postup přípravy vitacitových retro řezů
1. Troubu si předehřejte na 170 °C a plech vyložte pečicím papírem. Na tyhle řezy mám raději nižší plech. Vrstvy pak nejsou zbytečně vysoké a při krájení se s moučníkem líp pracuje.
2. Do větší mísy dejte vejce, cukr, mléko a olej. Krátce prošlehejte, jen aby se všechno spojilo. Není potřeba šlehat žádnou velkou pěnu, úplně stačí hladká směs.
3. Přidejte polohrubou mouku, kakao a prášek do pečiva. Těsto promíchejte tak, aby v něm nezůstaly suché hrudky. Mělo by být spíš tekutější, klasicky kakaové, které se na plechu samo pěkně rozlije.
4. Nalijte těsto na připravený plech a pečte asi 20-25 minut při 170 °C. Ke konci pečení zkuste korpus špejlí. Pokud ji vytáhnete suchou, je hotovo. Korpus pak nechte opravdu úplně vychladnout. Mezitím si udělejte tvarohový krém
Klasický harlekýn na plechu v domácím provedení. Spojení kakaového těsta a dvou krémových vrstev
5. Změklé máslo vyšlehejte s moučkovým cukrem do světlejší hmoty. Potom postupně zapracujte tvaroh. Výsledný krém má být jemný a dobře roztíratelný.
6. Krém rozetřete na vychladlý kakaový korpus. Vyplatí se vzít stěrku a dostat ho až do rohů, i když je to trochu piplačka. Rovnější povrch pak pomůže i horní vrstvě želé. Plech dejte aspoň na chvíli do lednice.
7. Do hrnce nalijte většinu z odměřených 750 ml vody. Trochu vody si nechte stranou na rozmíchání pudinkového prášku. Do hrnce vsypte Vitacit a cukr a začněte směs pozvolna zahřívat.
8. Ve zbylé vodě rozmíchejte dohladka 2 vanilkové pudinky. Když je vitacitová voda horká, přilijte pudinkovou směs a míchejte, dokud přeliv nezhoustne. Bude lesklý, výrazně barevný a ovocně vonící.
9. Hotový přeliv nechte krátce odstát. Má být jen vlažný, ne horký. Tenhle krok nepřeskakujte. Příliš teplá vrstva by mohla tvarohový krém povolit a začít se s ním míchat.
10. Vlažné vitacitové želé opatrně nalijte na ztuhlý tvarohový krém. Nejlépe se mi osvědčilo brát ho po naběračkách a jemně ho rozvádět ke krajům. Plech potom vraťte do lednice.
11. Řezy chlaďte alespoň 2 hodiny, klidně ale déle. Podávejte je dobře vychlazené, nakrájené na menší kostky nebo klasické řezy. V lednici bez potíží vydrží do druhého dne a po odležení bývají podle mě ještě lepší. Foto: Cooky.cz, Vitacitová buchta s tvarohovým krémem Rady Pro výraznější chuť zkuste pomerančový nebo citronový Vitacit. Každý dá horní vrstvě trochu jiný tón a na výsledku je to znát. Pokud je tvaroh úplně studený z lednice, krém bývá pevnější. Na roztírání je lepší nechat ho pár minut povolit při pokojové teplotě. Na krájení se hodí nůž namočený v teplé vodě a utřený dosucha. Hrany řezů pak vypadají úhledněji. Jestli chcete malou změnu, dejte mezi krém a želé tenkou vrstvu mandarinek nebo broskví z kompotu.
Kardinál řezy jako z cukrárny. Jemný krém a vzdušné těsto tvoří zákusek, který potěší každou návštěvu
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková