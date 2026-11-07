Malé zhasla Sněmovna a Grolich má další loupež na krku. Proklatí Lidovci již kradou i rozvaděče

Taťána Malá objevila další záhadu českého parlamentarismu. Poslanci se celý týden příliš nepředřeli, opozice vedla dlouhé řeči a na hodinu a půl dokonce vypadla elektřina. Místopředsedkyně Sněmovny s překvapením zjistila, že výpadek proudu neměl na pracovní výkon poslanců žádný viditelný vliv. Do případu okamžitě vstoupil Jan Grolich. Podle ironické reakce na Malé stížnosti totiž mohl ze Sněmovny ukrást rozvaděč. Proklatí Lidovci znovu udeřili. Po říjnovém „vloupání“ do centrály ANO a „krádeži“ veřejně dostupného videa se Pan Kšiltovka zřejmě přeškolil na silnoproud. Parlament zůstal ve tmě, Malá bez výsledků experimentu a jihomoravský hejtman získal další potenciální zápis do trestního rejstříku politické satiry. Zatímco místopředsedkyně lamentovala nad neefektivitou Sněmovny, její publikum začalo hledat pachatele. Kde jinde než mezi proklatými Lidovci.
Taťána Malá se rozhodla otestovat, zda Poslanecká sněmovna dokáže fungovat bez večerních a nočních směn. Poslanci několik dnů podle ní odcházeli v rozumnou hodinu, opozice mluvila a vládní koalici ubývala trpělivost. Místopředsedkyně všechno pečlivě spočítala, vyhodnotila a veřejnosti předložila výsledky. Parlamentní experiment však přinesl i nečekaný technický problém. V části Prahy vypadla elektřina. Malá okamžitě zaznamenala pozoruhodný poznatek. „Vypli nám na hodinu a půl elektřinu, ale na efektivitě jednání Poslanecké sněmovny to nebylo poznat,“ prohlásila. Devadesát minut tmy beze změny pracovního výkonu. Dodavatelé elektřiny se mohou začít obávat o nejvýznamnějšího zákazníka. Sněmovna totiž podle její místopředsedkyně vykazuje stejnou efektivitu pod proudem i bez něj.
Výpadek elektřiny nemusel však být vůbec náhodný. Objevil se totiž nečekaný podezřelý. „Výpadek proudu v části Prahy ve vašem podání snad ani nemá význam komentovat. Jste schopna vašemu elektorátu nalhat, že Jan Grolich ukradl ze Sněmovny rozvaděč,“ zaznělo v jednom z komentářů. Bylo jasno. Jan Grolich. Proklatí Lidovci. Kdo jiný by totiž mohl mít zájem připravit Taťánu Malou o elektřinu právě ve chvíli, kdy potřebuje vysvětlit pracovní výsledky. Pan Kšiltovka má navíc s podobnými operacemi prokazatelné zkušenosti. Nedávno se „vloupal“ do centrály ANO, aby „ukradl“ veřejně dostupné video. To již nestačí, „mizí“ rozvaděče, v politické představivosti komentujících je dovoleno vše.
Pan Kšiltovka se vrací a proklatí Lidovci útočí na elektroinstalaci
Grolichova říjnová špionážní výprava měla poměrně ušlechtilý cíl. Zachránit hnutí ANO před vlastním videem. Premiér Andrej Babiš tehdy označil sestřih veřejně dostupného podcastu za ukradený materiál a Pan Kšiltovka se rozhodl jeho dramatickou verzi převést do skutečné grotesky. V černé mikině, s kapucí a výrazem provinčního tajného agenta sehrál vloupání do centrály politického konkurenta. Nechyběl ani kartonový Karel Havlíček, který na rozdíl od svého živého předobrazu disciplinovaně mlčel. Cenný materiál bylo třeba odcizit dřív, než by jeho původním autorům způsobil další ostudu. Operace se zdařila. Veřejné video bylo „ukradeno“, ANO přežilo a proklatí Lidovci si připsali další zásluhu o ochranu politické konkurence před její vlastní produkcí.
Nyní Grolichova imaginární kriminální kariéra nabrala zcela nový směr. Z digitálního lupiče se stal elektroinstalatér s pochybnými úmysly. Pan Kšiltovka již nepotřebuje počítač ani přístup k internetu. Stačí kufřík s nářadím, pracovní rukavice a orientace v elektrických rozvodech Poslanecké sněmovny. Případná tajná operace by si ovšem vyžádala důkladnější přípravu než krádež veřejného videa. Rozvaděč není flashdisk. Grolich fantaskně musel proklatým Lidovcům zajistit odpovídající technické vybavení.
Proklatí Lidovci by nyní měli situaci vysvětlit. Možností se nabízí několik. Po říjnové záchraně Alenky Schillerové před ostudou možná Pan Kšiltovka přispěchal na pomoc další političce ANO. Křesťanská láska k bližnímu zjevně nezná stranické hranice, tím méně elektrický proud.
Grolichovo nové podezření má proti dřívější loupeži výhodu. Zatímco ukradené video bylo stále veřejně dostupné, elektřina skutečně na devadesát minut zmizela. Konečně pořádná kriminální zápletka. Lidovecká kontrarozvědka může přestat krást věci, které nikdo neztratil, a zaměřit se na skutečně chybějící komodity. Při další politické krizi by mohl Pan Kšiltovka odnést sněmovní mikrofony, přestřihnout kabely k tiskárnám nebo schovat ovládání od hlasovací tabule. Proklatí Lidovci by se tím definitivně stali nejvšestrannější servisní organizací české politiky. Přijedou, odpojí, odnesou a ještě natočí video. ANO by jim mohlo pravidelně zasílat seznam poruch, které potřebuje politicky vysvětlit.
Malá objevila parlament bez proudu a prodavačky dostaly lekci z efektivity
Místopředsedkyně se mezitím věnovala výsledkům svého experimentu. „Projednali jsme ze dvaceti dvou mnou navržených bodů pět, z toho pouze čtyři zákony. Takhle to opravdu tady celý týden vypadalo. Dlouhé řeči a žádný výkon,“ postěžovala si. Vzápětí přidala přirovnání z maloobchodu. „Tak si říkám, jak by to asi vypadalo, kdyby takhle pracovaly prodavačky v obchodech. Byly by fronty za dva rohy,“ prohlásila. Prodavačky se tedy nečekaně ocitly v parlamentním experimentu. Malá by je zřejmě ráda viděla za pokladnou, kde místo skenování zboží vedou několikahodinové debaty o účelu nákupního košíku. Při výpadku elektřiny by však měly podstatně větší potíže než poslanci. Nefungující pokladna nedokáže načíst čárový kód, zatímco parlamentní projev lze pronášet i potmě. Některým řečníkům by absence osvětlení mohla dokonce prospět. Posluchači by alespoň nemuseli sledovat jejich gestikulaci.
Malá však výslovně odmítla, že by si stěžovala. „Ale to si vůbec nestěžuju,“ ujistila. Vzápětí pokračovala výkladem o dlouhých projevech opozice a možnostech jednacího řádu. Zvláštní druh nestížnosti, jehož podstata spočívá v důkladném výčtu důvodů ke stěžování. Místopředsedkyně by se v této disciplíně mohla přihlásit do klání o nejdelší vysvětlení spokojenosti. Zdatně smýšlející jedinec vystačí se sdělením, že je všechno v pořádku. Malá potřebuje pracovní statistiku, prodavačky, opoziční freestyle, spacáky a závěrečnou zprávu o výpadku proudu. Grolichův rozvaděč do celé skladby zapadl dokonale. Chybí jen technický protokol s otiskem lidovecké kšiltovky.
Proklatí Lidovci mají další případ a Malá může znovu počítat minuty
Grolichova imaginární loupež si mezitím přímo říká o pokračování. Po odcizení videa a rozvaděče už Panu Kšiltovkovi zbývá pouze proniknout do sněmovní strojovny, odnést hlavní jistič a zanechat na místě vizitku s logem KDU-ČSL. Vyšetřovatelé by nalezli černou mikinu, pracovní rukavice a v kapse návod k obsluze elektrického zařízení. Proklatí Lidovci by se k celé akci samozřejmě přihlásili prostřednictvím vlastního videa. Grolich by mohl vystoupit před kameru a vysvětlit, že rozvaděč neukradl, pouze jej převezl do bezpečí, aby jej nikdo jiný nemohl použít proti Taťáně Malé. Premiér by konečně získal skutečný důvod mluvit o krádeži a místopředsedkyně by měla materiál na další pracovní experiment.
Zbývá jediná technická komplikace. Malá oznámila, že hodina a půl bez elektřiny neměla na efektivitu jednání žádný viditelný vliv. Pan Kšiltovka tedy podle ironické verze celého případu riskoval elektrotechnickou kariéru naprosto zbytečně. Sněmovna se ani po smyšleném odcizení rozvaděče nezačala chovat jinak. Proklatí Lidovci provedli operaci, která nepřinesla žádný měřitelný výsledek. Grolich by mohl reklamovat zakázku, pokud by ji někdy skutečně dostal. Taťána Malá alespoň přispěla k poznání české parlamentní energetiky výrokem, který se bez dalších úprav hodí do každého úsporného programu.
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