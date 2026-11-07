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Jdeme na to přes vědu, říká Permane o čekání na potvrzení jezdců

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V Racing Bulls čelí složitému rozhodování. Liam Lawson a Arvid Lindblad jim s velkou pravděpodobností zajistí historicky nejlepší výsledek, tým už nyní překonal hranici 100 bodů, ale stále neznáme jezdeckou dvojici pro příští rok.
Jdeme na to přes vědu, říká Permane o čekání na potvrzení jezdců

Jdeme na to přes vědu, říká Permane o čekání na potvrzení jezdců

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 07.11.2026 11:04

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

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