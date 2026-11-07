Jdeme na to přes vědu, říká Permane o čekání na potvrzení jezdcůPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Jdeme na to přes vědu, říká Permane o čekání na potvrzení jezdců
Článek byl publikován 07.11.2026 11:04
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