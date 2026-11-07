Příbuzní už připravovali pohřeb. Jedenáct mužů ale čtrnáct dní čekalo v temnotě na záchranu

Voda si našla cestu tam, kde pracovalo 129 mužů
Dne 24. října 1963 začala v dolu Mathilde u západoněmeckého Lengede směna, která se pro mnoho horníků už neměla podobat žádnému běžnému pracovnímu dni. Do podzemních prostor železnorudného dolu pronikla voda s bahnem a postupně zaplavovala chodby, po nichž se pracovníci pohybovali ke svým pracovištím. V dole se v tu chvíli nacházelo 129 lidí. Ti, kdo mohli běžet k dostupným únikovým trasám, okamžitě hledali cestu vzhůru; ostatní zůstali odříznuti za neprůchodnými úseky.
Zachraňovat pracovníky ze zatopeného dolu znamená řešit několik problémů současně. Voda se může pohybovat jinudy, než ukazují staré plány, podmáčená hornina se může sesouvat a ucpané chodby mohou uvěznit lidi i v relativně malé vzdálenosti od známé šachty. Záchranáři se zároveň musí rozhodovat, kudy vrtat a kopat, aniž by spustili další zával. V Lengede se navíc situace rychle měnila. Některé skupiny horníků unikly, jiné se dostaly na povrch až s pomocí záchranných týmů a o dalších dlouho nikdo neměl spolehlivé informace.
Nakonec se ukázalo, že z původních 129 pracovníků se podařilo zachránit stovku. Devětadvacet lidí katastrofu nepřežilo. Za tímto výsledkem se však skrývá záchrana, která měla podle řady tehdejších pozorovatelů jen nepatrnou naději na úspěch.
Jedenáct lidí přežívalo v místě zvaném Starý muž
Jedna skupina jednadvaceti mužů ustupovala před postupující vodou hlouběji do dolu. Hledali prostor, v němž by nebyli přímo vystaveni záplavě, a nakonec našli úkryt v dutině, kterou horníci označovali jako Alter Mann, doslova Starý muž. Šlo o starší vytěžený nebo narušený prostor přibližně šedesát metrů pod zemí. Podle německého Deutschlandmusea měl rozměry zhruba šest krát dva krát tři metry.
Na papíře to může působit jako místnost, v níž by se dalo určitou dobu vydržet. Ve skutečnosti však šlo o mimořádně nebezpečné místo. Ze stropu se uvolňovaly kusy horniny a úlomky se sesouvaly do prostoru, kde muži čekali. Deset z jednadvaceti lidí přišlo o život následkem padajícího materiálu. Zbylých jedenáct zůstalo v temnotě s omezenými zásobami a bez jistoty, zda někdo na povrchu vůbec ví, kde je hledat.
Přežít déle než týden v podobném prostředí neznamenalo jen překonat hlad a žízeň. Hrozilo další zřícení horniny, zhoršování podmínek v uzavřeném prostoru a postupné vyčerpání. Horníci si nemohli být jisti ani tím, zda další proud vody neodřízne poslední bezpečné místo. Měli jedinou výhodu: zatím v dutině zůstával vzduch a prostor, v němž se dalo přežít. To ale neřešilo otázku, jak dlouho.
Nahoře už chystali rozloučení
Na povrchu mezitím probíhaly rozsáhlé záchranné práce. Některé horníky se podařilo dostat ven po žebřících a únikovými cestami, další byli nalezeni při postupných průzkumech. Když však dlouho nepřicházela žádná zpráva o zbylých pohřešovaných, začala naděje slábnout. Vedení dolu dospělo k přesvědčení, že další přežití není pravděpodobné, a na 4. listopadu se připravovalo smuteční shromáždění.
Tento okamžik je jedním z důvodů, proč se události později začalo říkat zázrak z Lengede. Část horníků a lidí obeznámených s podzemím odmítla považovat hledání za uzavřené. Znali oblast starších dobývek a upozorňovali na možnost, že se někteří pohřešovaní mohli dostat do dutiny, kde zůstala vzduchová kapsa. Trvali na dalším pokusu o průzkumný vrt.
Na rozdíl od pohodlné filmové představy nešlo o okamžitou záchranu po jediném klepnutí. Záchranný tým musel přesně odhadnout místo, zvolit trasu vrtu a postupovat opatrně. V hlubině mezitím přeživší zaslechli zvuky práce. Pomocí malého kovového předmětu a kapesního nože začali vydávat vlastní signály. Klepání zachytili lidé nahoře a bylo jasné, že v prostoru, který už mnozí považovali za hrob, se někdo stále pokouší komunikovat.
První kontakt nebyl konec, ale začátek nejtěžší části
Když se záchranářům podařilo navázat kontakt úzkým vrtem, získali konečně potvrzení, že se v hlubině nacházejí živí lidé. Dalo se s nimi komunikovat a poslat jim dolů základní pomoc, včetně teplého nápoje. Pro uvězněné horníky to znamenalo radikální změnu. Poprvé po mnoha dnech věděli, že nejsou zapomenuti a že se záchrana skutečně připravuje.
Úzká spojovací roura však nemohla posloužit jako cesta na povrch. Bylo nutné vyvrtat otvor dostatečně široký pro speciální kapsli, která by horníky vytahovala jednotlivě. Vrtání v poškozené oblasti představovalo riziko i pro samotné přeživší: prudké vibrace, uvolněný materiál nebo nečekaný průnik vody mohly zničit prostor, který je dosud chránil.
Záchranáři postupovali proto velmi opatrně. V průběhu několika dní vznikla cesta pro úzkou kovovou transportní kapsli, která se dokázala spustit do vyvrtaného otvoru a bezpečně vyvézt jednoho člověka. Nešlo o výtah se širokou kabinou ani o pohodlný transport. Přeživší museli po dvou týdnech v omezeném prostoru zvládnout další nepříjemný okamžik: svěřit se úzkému zařízení a doufat, že projede horninou až na povrch.
Sedmého listopadu se pod zem vrátila naděje
Dne 7. listopadu 1963 se jedenáct mužů postupně dostalo na povrch. Událost sledovaly zástupy lidí a stovky novinářů. V západním Německu se zásah stal symbolem vytrvalosti a technické vynalézavosti, protože spojoval nepravděpodobné přežití s rozsáhlým záchranným úsilím. Označení „zázrak“ se rychle ujalo, ale samo o sobě nevystihuje vše, co se skutečně stalo.
Nejdůležitější část příběhu spočívala v konkrétních rozhodnutích. Někdo musel odmítnout závěr, že hledání už nemá smysl. Další museli přesně určit, kde by mohl existovat vzduchový prostor, a záchranné týmy pak připravit technické řešení v terénu, který je mohl kdykoli zradit. Bez této kombinace zkušeností, odvahy a opatrnosti by samotné přežití horníků nestačilo.
Událost ale měla i tragickou stránku. Pro rodiny devětadvaceti mužů, kteří zahynuli, nebylo co oslavovat. Deset z nich dokonce zemřelo ve stejném prostoru, v němž jiní nakonec přežili. Kdykoli se mluví o „zázraku z Lengede“, je důležité nezakrýt skutečnost, že šlo o jednu z velkých důlních katastrof své doby.
Co dokáže změnit jediný další vrt
Lengede se později stalo významným příkladem důlní záchrany a pomohlo rozšířit veřejné povědomí o možnostech transportu lidí úzkými vrty. Samotná technika se od té doby proměnila a podmínky každé katastrofy jsou jiné. Základní problém však zůstává: záchranáři musí získat informace o přeživších a najít k nim bezpečnou cestu, často v podmínkách, kde není možné spoléhat na přímý přístup.
Příběh jedenácti mužů není důkazem, že se při každé katastrofě vyplatí pokračovat bez ohledu na riziko. Ukazuje spíše hodnotu dobré znalosti terénu a ochoty znovu prověřit předpoklad, který už všichni považují za uzavřený. V Lengede nakonec o životě a smrti rozhodlo i to, že se někdo zeptal, zda mezi mapou dolu, odhadem záchranářů a skutečnou polohou pohřešovaných nemůže být rozdíl.
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Zdroje: Kód Enigma [1], Deutschlandmuseum – The Miracle of Lengede, 7 November 1963 [2], Deutschlandmuseum – Das Wunder von Lengede, německá verze historického přehledu [3], img ai generated