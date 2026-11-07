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Příbuzní už připravovali pohřeb. Jedenáct mužů ale čtrnáct dní čekalo v temnotě na záchranu

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Dennívýzva
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V říjnu 1963 se do západoněmeckého železnorudného dolu nahrnula voda a bahno. Záchranáři postupně přestávali věřit, že v hlubině někdo přežil, a připravovala se smuteční slavnost. Pak se zpod země ozvalo slabé klepání. Jedenáct horníků, kteří se skrývali v úzkém prostoru šedesát metrů pod povrchem, bylo stále naživu.
Příbuzní už připravovali pohřeb. Jedenáct mužů ale čtrnáct dní čekalo v temnotě na záchranu

Příbuzní už připravovali pohřeb. Jedenáct mužů ale čtrnáct dní čekalo v temnotě na záchranu

Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 07.11.2026 12:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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