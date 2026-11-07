Vdovský důchod nemusí skončit navždy. Za určitých podmínek lze nárok obnovit i po několika letech

Úmrtí manžela či manželky znamená kromě osobní ztráty také výrazný zásah do rodinného rozpočtu. Pozůstalostní důchod proto stát zpravidla vyplácí první rok po úmrtí. Další výplata už ale závisí na tom, zda vdova nebo vdovec splňuje některou ze zákonných podmínek. Když podmínky splněné nejsou, nárok po prvním roce zanikne. Mnoho lidí to může považovat za definitivní rozhodnutí, s nímž už nelze nic dělat. Důchodová pravidla však umožňují za určitých okolností nárok v dalších letech obnovit.
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Po prvním roce se posuzuje věk i péče o děti
Vdovský nebo vdovecký důchod může být vyplácen déle než jeden rok například člověku, který pečuje o nezaopatřené dítě. Zákon počítá také s vymezenou péčí o osobu závislou na pomoci druhého člověka. Další podmínkou může být invalidita třetího stupně. Důležitá je rovněž věková hranice navázaná na důchodový věk. Neplatí tedy, že by každému pozůstalému skončila dávka automaticky přesně po dvanácti měsících. Česká správa sociálního zabezpečení při posuzování vychází z konkrétní životní situace a potřebných dokladů.
Změna může nastat i později. Vdova například při ukončení prvního roku výplaty ještě nemusí mít věk potřebný pro pokračování důchodu. O několik let později se však k této hranici může dostat. Podobně se mohou změnit okolnosti související s péčí o dítě či s invaliditou. Samotné splnění některé z podmínek ale nestačí bez ohledu na čas, který od zániku dávky uplynul. Právě proto je důležité hlídat zákonnou lhůtu pro obnovu nároku.
Lhůta se prodloužila na pět let
Od roku 2025 platí pětiletá lhůta pro opětovný vznik nároku na vdovský nebo vdovecký důchod. Dřívější úprava počítala pouze se dvěma lety. Pokud pozůstalý splní zákonnou podmínku nejpozději do pěti let od předchozího zániku nároku, může mu být důchod znovu přiznán. Není přitom nutné, aby podmínka trvala celé období od úmrtí manžela. Zásadní je den, kdy vznikla, a zda se vešla do stanovené lhůty. U starších případů mohou hrát roli také přechodná ustanovení, proto je vhodné nechat si vlastní situaci posoudit individuálně.
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Dávka se sama znovu nerozběhne
Obnovení důchodu po jeho zániku vyžaduje novou žádost. Tu lze podat u příslušné správy sociálního zabezpečení nebo elektronicky prostřednictvím ePortálu ČSSZ. Žadatel musí doložit skutečnost, kvůli níž mu nárok znovu vzniká. Může jít o dokumenty vztahující se k péči, invaliditě nebo další rozhodné okolnosti. Pětiletá lhůta současně neznamená automatické vyplacení všech dávek za dobu, kdy nárok neexistoval. Kdo se blíží potřebnému věku, měl by si proto včas ověřit datum, od něhož by o důchod mohl znovu požádat.
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