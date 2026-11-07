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Všech 1800 svatomartinských hus z Rohozné už je zamluvených. Cena se nezměnila

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Na 1800 hus, které na letošní svátek svatého Martina vykrmila husí farma v Rohozné na Jihlavsku, už je zamluvených. Porážky začaly tento týden. Cena za husy je stejná jako minulý rok, řekl ČTK farmář Josef Tříska.
Všech 1800 svatomartinských hus z Rohozné už je zamluvených. Cena se nezměnila

Všech 1800 svatomartinských hus z Rohozné už je zamluvených. Cena se nezměnila

Zdroj: Lenka Dvořáková
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 07.11.2026 12:25

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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