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Prosinec může lyžaře zklamat. Šest modelů ukazuje, kde v Evropě hrozí slabší začátek zimy

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Říjnové srovnání šesti sezónních modelů naznačuje, že velká část západní, střední a jižní Evropy může v zimě 2026/2027 zaznamenat méně sněhu, než bývá obvyklé. Slabší vyhlídky se týkají zejména začátku zimy. Z dlouhodobého výhledu však nelze určit podmínky na konkrétní sjezdovce.
Prosinec může lyžaře zklamat. Šest modelů ukazuje, kde v Evropě hrozí slabší začátek zimy

Prosinec může lyžaře zklamat. Šest modelů ukazuje, kde v Evropě hrozí slabší začátek zimy

Zdroj: Magnific
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 07.11.2026 11:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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