Prosinec může lyžaře zklamat. Šest modelů ukazuje, kde v Evropě hrozí slabší začátek zimy

Prosinec může lyžaře zklamat. Šest modelů ukazuje, kde v Evropě hrozí slabší začátek zimyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Prosinec může lyžaře zklamat. Šest modelů ukazuje, kde v Evropě hrozí slabší začátek zimyZdroj: Magnific
Článek byl publikován 07.11.2026 11:00
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