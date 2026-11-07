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Ořechové skořápky s máslovým krémem: Vánoční klasika, kterou zvládne i začátečník

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Ořechové skořápky plněné máslovým krémem patří k mým vánočním stálicím. Těsto se dobře zpracovává, z formiček jde krásně vyklápět a výsledek stojí za každou minutu u válu.
Fotografie k ořechům

Fotografie k ořechům

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Zlatý poklad ze zahrady: Čerstvé ořechy a recepty, které z nich vytáhnou to nejlepší
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 07.11.2026 11:09

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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