Ořechové skořápky s máslovým krémem: Vánoční klasika, kterou zvládne i začátečník

Tyhle
se u nás pečou rok co rok. Upřímně, kdyby na ořechy Vánoce chyběly, všimla bych si toho asi hned při prvním otevření krabice s . Recept mám od kamarádky, kdysi mi ho napsala rukou na malý papír a ten je dodnes založený v cukrovím kuchařce, už trochu ohmataný. Hned při prvním pokusu mě překvapilo těsto. Není přehnaně mastné, ve formičkách se chová poslušně a po upečení jde ven bez toho nervózního vyklepávání, kdy člověk čeká, kolik skořápek zase praskne.
Nejčastěji dělám
poloviční dávku. Vyjde z ní 74 skořápek, tedy 37 slepených ořechů. Plnění nechávám na další den, až jsou skořápky opravdu vychladlé a krém má čas zpevnit. Hotové ořechy pak z poloviny namáčím do rozpuštěné . V tu chvíli se z celkem čokolády nenápadného cukroví stane kousek, který z krabice mizí trochu rychleji, než by člověk čekal.
Můj tip zní: Skořápky plňte až ve chvíli, kdy jsou úplně studené. Vlažné těsto krém povolí a ořech se může začít rozjíždět ještě před máčením v čokoládě. Krém dejte před plněním na chvíli do lednice, aby šel nabrat lžičkou a držel tvar; příliš měkký krém vytéká a půlky se potom špatně spojují. Recept na domácí plněné ořechy s máslovým krémem a čokoládovou polevou
Z celé dávky uvedené níže upečete 148 skořápek, tedy 74 hotových ořechů. Já většinou zadělávám jen polovinu. Záleží na tom, kolik máte formiček, kolik času zrovna zbylo a taky na trpělivosti, protože u válu se to umí protáhnout.
Celkem: přibližně 2 hodiny 30 minut (nejlépe rozdělit do dvou dnů) Ingredience k přípravě Těsto (plná dávka) 500 g hladké mouky 100 g cukru krupice 235 g másla (změklého, pokojové teploty) 1 vejce špetka soli půl lžíce kakaa Máslový krém 150 g másla (změklého) 150 g práškového cukru 150 g mletých ořechů (vlašské nebo lískové) Na dokončení 200 až 250 g hořké nebo mléčné čokolády na máčení Postup přípravy plněných ořechů s čokoládou
1. Změklé
máslo utřete s cukrem krupicí do světlejší, lehce nadýchané hmoty. Přidejte vejce, špetku soli a půl lžíce kakaa. Kakao tu neslouží k tomu, aby z těsta udělalo čokoládové. Má mu jen dát jemně hnědý odstín, aby upečené půlky připomínaly skořápky.
2. Postupně zapracujte
hladkou mouku a vypracujte hladké těsto, které se nelepí na ruce. Nepřilévejte žádnou tekutinu, másla je v něm dost a spojí ho samo. Těsto zabalte do potravinářské fólie a uložte na 30 minut do lednice. Tuk zpevní a s těstem se potom pracuje mnohem líp. Foto: Cooky.cz, Zlatý poklad ze zahrady: Čerstvé ořechy a recepty, které z nich vytáhnou to nejlepší
3. Vychlazené těsto odebírejte po menších kouscích a vtlačujte ho do formiček na ořechy. Vrstva by měla být rovnoměrná, přibližně 3 až 4 mm. Když těsta dáte příliš, skořápky budou po upečení silné a krém se v nich zbytečně ztratí.
4. Naplněné formičky zavřete a přebytečné těsto seřízněte nožem nebo škrabkou. Připravené formičky skládejte na plech.
5. Pečte v troubě předehřáté na
170 stupňů (horkovzduch 160 stupňů) asi 12 až 15 minut, dokud skořápky lehce nezezlátnou. Vyplatí se je hlídat. Přesušené a tmavé kousky se při vyklápění lámou o poznání raději.
6. Formičky nechte
5 minut stát a až potom skořápky opatrně vyklepněte na mřížku. Nechte je úplně vychladnout, klidně do druhého dne. Teď si připravíme krém
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1. Změklé
máslo vyšlehejte s práškovým cukrem do světlého krému. Přisypte mleté ořechy a pořádně promíchejte. Krém má být spíš pevnější, aby se dal nabírat lžičkou a neroztékal se. Pokud je měkký až moc, dejte ho zhruba na 15 minut do lednice.
2. Studenou skořápku naplňte krémem asi do poloviny a přiklopte druhou skořápkou. Stačí lehce přimáčknout, žádná síla není potřeba. Slepené ořechy vyskládejte na plech a dejte na 20 minut do lednice, aby krém zatuhl a cukroví se při máčení nerozpadalo v ruce.
Poslední krok
1.
Čokoládu rozpusťte ve vodní lázni, případně v mikrovlnné troubě po 30sekundových intervalech a po každém zahřátí ji promíchejte. Každý ořech ponořte z poloviny do čokolády, nechte ho krátce okapat a položte na pečicí papír. Čokoláda při pokojové teplotě ztuhne za 15 až 20 minut, v lednici zhruba za 10 minut. Ořechy skladujte v chladu v uzavřené krabičce. Bez potíží vydrží 10 až 14 dní, pokud se k nim doma někdo nedostane dřív. Tipy redakce: Mleté ořechy do krému: Vlašské ořechy dají krému výraznější chuť, někdy až lehce nahořklou. Lískové jsou jemnější a sladší. Dobře fungují oboje, doma to často dopadne prostě podle toho, co je zrovna ve spíži. Čokoláda na máčení: Hořká čokoláda s obsahem kakaa kolem 55 až 70 procent po ztuhnutí pěkně drží vzhled a dobře vyrovná sladší krém. Mléčná čokoláda je měkčí a sladší. Když uděláte část ořechů v hořké a část v mléčné, na tácu to vypadá docela dobře. Formičky a jejich mazání: Těsto obsahuje dost másla, takže formičky se obvykle vymazávat nemusí. U starších nebo poškrábaných formiček bych je ale při prvním použití raději jen velmi lehce potřela olejem nebo máslem. Skladování: Plněné ořechy s čokoládou dejte do uzavřené plechové krabičky a skladujte v chladu. Vrstvy je praktické proložit pečicím papírem, čokoláda se pak méně odírá. V lednici vydrží 10 až 14 dní, při pokojové teplotě kolem 18 stupňů počítejte spíš s týdnem.
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