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Po 22 letech a víc než 400 dílech je konec. Legendární anime Bleach dotočilo poslední bitvu, najdete ho na Disney+

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Kruh se uzavřel. Úplně poslední epizoda nese název Death & Strawberry, stejně jako první kapitola mangy, kterou Tite Kubo vydal v roce 2001. Padesátým dílem skončil Bleach: Thousand-Year Blood War a s ním i celé anime o Ichigovi Kurosakim. Na co fanoušci deset let čekali a kde ho dohnat?
Po 22 letech a víc než 400 dílech je konec. Legendární anime Bleach dotočilo poslední bitvu, najdete ho na Disney+

Po 22 letech a víc než 400 dílech je konec. Legendární anime Bleach dotočilo poslední bitvu, najdete ho na Disney+

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 05.11.2026 21:04

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

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