Po 22 letech a víc než 400 dílech je konec. Legendární anime Bleach dotočilo poslední bitvu, najdete ho na Disney+

Padesátá epizoda dorazila na konci října a podle magazínu
Anime Corner s ní po bezmála 22 letech oficiálně končí celé anime Bleach. Původní seriál přitom začal v japonské televizi už v roce 2004. Na úplný konec tvůrci připravili speciální závěrečnou znělku, ve které se s diváky loučí štáb i dabéři.
Americký server
Decider k tomu dodává, že finále zakončilo video s Kubovou ilustrací Ichiga z vůbec prvního svazku mangy. Fanoušci, kteří s Bleachem vyrůstali, tak dostali rozloučení, které vede přesně tam, kde to všechno začalo. Foto: TV Tokyo Deset let čekání na poslední oblouk
Připomeňme, že původní anime skončilo v roce 2012 a nechalo fanoušky viset.
Manga od Titeho Kuba přitom v časopise Weekly Shonen Jump vycházela až do roku 2016, má 74 svazků a podle Anime Corneru se jí prodalo přes 130 milionů výtisků. Závěrečný oblouk o Tisícileté krvavé válce se ale do televize nedostal a na animovanou verzi se čekalo celé desetiletí.
Teprve v roce 2022 se Bleach vrátil s Thousand-Year Blood War, který adaptuje právě poslední část mangy. Rozdělený byl do čtyř částí a ta poslední s podtitulem The Calamity odstartovala 25. července. Studio přitom dva závěrečné díly odložilo, aby na nich mohlo ještě zapracovat. Kubo dopředu sliboval, že finální část nabídne ještě víc původního materiálu než ty předchozí.
Že nešlo o prázdné sliby, potvrzuje magazín
CBR. Podle něj předposlední díl s názvem The Blade oproti manze výrazně rozšířil závěrečnou bitvu a do boje vrátil i postavy, které už měly svůj souboj za sebou.
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Pro ty, kdo Bleach zatím míjeli: hlavním hrdinou je středoškolák
Ichigo Kurosaki, který vidí duchy. Když na něj musí dívka šinigami Rukia Kuchiki v boji převést své schopnosti, stane se z něj sám lovec zlých duší zvaných Hollow. Jméno Ichigo se navíc dá přečíst jako jahoda, a tak název první kapitoly i posledního dílu sedí hned dvakrát.
Čeští diváci dávají seriálu
Bleach na Kinoboxu hodnocení 65 %. Samotné Tisícileté krvavé válce, kterou Kinobox vede jako druhou sérii, se u nás daří ještě líp a drží si 79 %.
Kde se na Bleach podívat?
Práva na streamování všech 26 sérií původního seriálu i čtyř částí Thousand-Year Blood War dnes drží Disney, upozorňuje Decider. Podle webu Final Weapon běží závěrečná část mimo USA právě na
Disney+ a tam je podle Kinoboxu Bleach k vidění i u nás.
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Kdo se do Bleache pouští poprvé, má před sebou pořádný maraton. Původní seriál má přes 360 dílů a část z nich tvoří vatové epizody, které s hlavním příběhem nesouvisí. My bychom je klidně přeskočili, hlavní dějová linka tím o nic nepřijde.
Všechny čtyři části Bleach: Thousand-Year Blood War najdete na Disney+. Po 22 letech má tenhle příběh konečně začátek, prostředek i konec, a to se o mnoha dlouhých anime říct nedá. Foto: TV Tokyo Foto: TV Tokyo Foto: TV Tokyo Foto: TV Tokyo Foto: TV Tokyo
Zdroje: Anime Corner, Decider, CBR, Kinobox
Hodnocení na
Kinoboxu: 65 %