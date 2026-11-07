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Zápas Zbrojovky s Baníkem bude pod dohledem stovek policistů

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Fotbalové utkání mezi brněnskou Zbrojovkou a ostravským Baníkem si vyžádá rozsáhlá bezpečnostní opatření. Policisté zápas označili za vysoce rizikový a dohlížet na něj budou stovky policistů i desítky městských strážníků.
Zápas Zbrojovky s Baníkem bude pod dohledem stovek policistů

Zápas Zbrojovky s Baníkem bude pod dohledem stovek policistů

Zdroj: Policie ČR
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 07.11.2026 11:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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