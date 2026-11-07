Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Kvíz: Pamatujete si komedii Jak utopit doktora Mráčka? 10 z 10 zvládnou jen skuteční znalci

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Vodníci, kteří se snaží zachránit poslední zbytky svého rodu, krásná Jana Vodičková a doktor Mráček, jenž jim pořádně zamotá plány. Legendární česká komedie baví diváky už desítky let. Dokážete si vybavit všechny její postavy, hlášky i zapeklité situace?
Kvíz: Pamatujete si komedii Jak utopit doktora Mráčka? 10 z 10 zvládnou jen skuteční znalci

Kvíz: Pamatujete si komedii Jak utopit doktora Mráčka? 10 z 10 zvládnou jen skuteční znalci

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 07.11.2026 08:36

Reklama
Další články z Netflixer
Má 89 % a nebojí se násilí ani nahoty. Netflix konečně oznámil návrat oceňovaného seriálu, na který se čekalo přes tři roky
Má 89 % a nebojí se násilí ani nahoty. Netflix konečně oznámil návrat oceňovaného seriálu, na který se čekalo přes tři roky
Po 22 letech a víc než 400 dílech je konec. Legendární anime Bleach dotočilo poslední bitvu, najdete ho na Disney+
Po 22 letech a víc než 400 dílech je konec. Legendární anime Bleach dotočilo poslední bitvu, najdete ho na Disney+

Kruh se uzavřel. Úplně poslední epizoda nese název Death & Strawberry, stejně jako první kapitola...

Začíná jako obyčejná česká komedie, pak ale překvapí nečekanými zvraty. Na Oneplay míří film s na české poměry vysokým hodnocením
Začíná jako obyčejná česká komedie, pak ale překvapí nečekanými zvraty. Na Oneplay míří film s na české poměry vysokým hodnocením

Léto sice skončilo, ale my si můžeme čas prázdnin a dovolených snadno připomenout díky české komedii...

Pět let sledovali jednu rodinu jaguárů. Netflix ukáže příběh plný tragédií, nebezpečí i hravých mláďat
Pět let sledovali jednu rodinu jaguárů. Netflix ukáže příběh plný tragédií, nebezpečí i hravých mláďat

Kočkovité šelmy lákají svou majestátností, loveckými schopnostmi, ladnými pohyby i hravostí, na což...

Kvůli názvu film skončil u soudu a hlavní hvězdě chodily výhrůžky smrtí. Nový thriller Netflixu nakonec přes to vyšel, jen pod novým jménem
Kvůli názvu film skončil u soudu a hlavní hvězdě chodily výhrůžky smrtí. Nový thriller Netflixu nakonec přes to vyšel, jen pod novým jménem

Zkorumpovaný policista, zraněná dívka vyhozená z jedoucího auta a jediná noc v Dillí, během které se...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

Všechny články tohoto autora →
Netflixer
Další články z kategorie Digi a stream
Zobrazit více
KulturaDigi a stream
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.