Peníze na obědy pro děti nestačily. Jihočeský kraj přidá dalších 6,5 milionu

Peníze na obědy pro děti nestačily. Jihočeský kraj přidá dalších 6,5 milionuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Peníze na obědy pro děti nestačily. Jihočeský kraj přidá dalších 6,5 milionuZdroj: Pexels
Článek byl publikován 07.11.2026 10:38
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Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...Všechny články tohoto autora →
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