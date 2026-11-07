Oldřich Vízner zrekonstruoval na Plzeňsku starý mlýn. Vytvořil z něho útulné venkovské sídlo

Mlýn měl zajímavou minulost. Vízner později vysvětloval, že původní stavba vyhořela někdy v 18. století a na jejím místě vznikla nová. Ta už byla větší, ale herec litoval, že nikdy nepoznal podobu původního objektu.
Opravy nebyly otázkou jedné stavební sezony. Postupně se měnila podoba jednotlivých místností i okolí domu. Vízner přitom nebyl jen majitelem, který zadá práci řemeslníkům a přijede zkontrolovat výsledek. Do úprav se sám zapojoval. Před studiem herectví na DAMU totiž absolvoval stavební průmyslovku, takže měl k technické stránce rekonstrukce blízko.
Terč nenechavců
Jedním z největších problémů nebyl samotný stav budovy, ale její opakované vykrádání. Mlýn se stal terčem zlodějů tolikrát, že Vízner jejich návštěvy podle vlastních slov počítal snad na stovky.
Ztrácely se nejen cennější předměty, ale také věci, které měly pro majitele osobní hodnotu. Herec dokonce v jednu chvíli zkusil neobvyklé řešení. Nechával objekt odemčený, protože doufal, že zloději alespoň přestanou ničit dveře a okna při násilném vnikání dovnitř. Ani tento nápad však nepomohl.
Krb, stará kamna a modřín na zahradě
Uvnitř mlýna zůstala řada prvků, které mu dodávají osobitý charakter. Jedním z nejvýraznějších je velký krb s komínem, který začíná nezvykle vysoko a pokračuje až ke střeše. V obývacím pokoji jsou umístěna také původní kamna.
Pozornost přitahuje rovněž koupelna s dřevěnými prvky a kachlovými kamny. Celková podoba interiéru nepůsobí jako anonymní rekreační ubytování, ale jako dům, který si majitelé postupně přizpůsobovali svým představám.
Zajímavý příběh má také modřín na zahradě. Vízner se kdysi svěřil, že by si přál, aby se po jeho smrti jeho popel uložil právě pod tento strom. Inspiroval se představou, kterou viděl ve filmu, a keltským určováním stromů podle data narození. Výpočtem nakonec dospěl k modřínu, se kterým se ztotožnil.
Jak někdejší Saturnin žije dnes
Oldřich Vízner se narodil 6. května 1947 v Praze. Po absolvování DAMU se věnoval divadlu a postupně se prosadil také ve filmu a televizi. Diváci si ho pamatují například z filmů Léto s kovbojem, Spalovač mrtvol, Postřižiny nebo Saturnin. V seriálu Arabela ztvárnil prince Vilibalda.
Jeho soukromý život byl spojený s několika vztahy a rodinami. S Janou Šulcovou měl dvě dcery, později žil s herečkou Vendulkou Křížovou, s níž má další tři děti.
Herectví se však musel vzdát kvůli vážným zdravotním problémům. V posledních letech bojuje s Parkinsonovou chorobou, která výrazně zasáhla do jeho každodenního života.
V květnu 2026 oslavil 79. narozeniny. Nedávno jeho bývalá partnerka Vendulka Křížová uvedla, že žije doma a v rámci možností svůj život zvládá. Zůstávají v kontaktu a pomáhá mu například s vařením a domácností.
Zdroje článku: topky.sk, living.iprima.cz, poznatsvet.cz, nespechej.cz
Autor článku: Eliška Černá