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Oldřich Vízner zrekonstruoval na Plzeňsku starý mlýn. Vytvořil z něho útulné venkovské sídlo

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V sedmdesátých letech si Oldřich Vízner vyhlédl starý mlýn v západních Čechách. Tehdy byl ženatý s Janou Šulcovou, se kterou měl dvě dcery. Společně se rozhodli, že si z historické budovy vytvoří venkovské zázemí, kam budou moci utíkat před ruchem města.
Oldřich Vízner zrekonstruoval na Plzeňsku starý mlýn. Vytvořil z něho útulné venkovské sídlo

Oldřich Vízner zrekonstruoval na Plzeňsku starý mlýn. Vytvořil z něho útulné venkovské sídlo

Zdroj: Next Foto
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 07.11.2026 11:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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