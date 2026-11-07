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Kinobox Daily: Ztracené dítě, mediální lynč a fenomenální Meryl Streep. To je drama Výkřik ve tmě

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V Austrálii se v 80. letech odehrál případ, který rozdělil veřejnost. Matka tvrdila, že její dítě odnesl dingo, místo soucitu se ale dočkala podezírání a obvinění. Film Výkřik ve tmě (A Cry in the Dark) režiséra Freda Schepisiho rekonstruuje tuto skutečnou událost, která otřásla celou zemí. Podívat se na něj můžete už teď ve zpětném zhlédnutí.
Kinobox Daily: Ztracené dítě, mediální lynč a fenomenální Meryl Streep. To je drama Výkřik ve tmě

Kinobox Daily: Ztracené dítě, mediální lynč a fenomenální Meryl Streep. To je drama Výkřik ve tmě

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 07.11.2026 12:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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