Kinobox Daily: Ztracené dítě, mediální lynč a fenomenální Meryl Streep. To je drama Výkřik ve tmě

V Austrálii se v 80. letech odehrál případ, který rozdělil veřejnost. Matka tvrdila, že její dítě odnesl dingo, místo soucitu se ale dočkala podezírání a obvinění. Film Výkřik ve tmě (A Cry in the Dark) režiséra Freda Schepisiho rekonstruuje tuto skutečnou událost, která otřásla celou zemí. Podívat se na něj můžete už teď ve zpětném zhlédnutí.
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Příběh se odehrává v roce 1980 a vychází ze skutečných událostí. Manželé Lindy (Meryl Streep
) a Michael (Sam Neill
) Chamberlainovi vyrazí s dětmi stanovat k posvátné skalní formaci Uluru v australském vnitrozemí. Uprostřed noci ale z jejich stanu zmizí teprve dvouměsíční dcera Azaria. Lindy zahlédne, jak od stanu utíká dingo, a okamžitě se vydá dítě hledat. Její tělo se však nikdy nenajde. Zatímco rodina truchlí nad ztrátou, okolnosti zmizení začnou vyvolávat pochybnosti. Lindyin zdánlivě chladný projev i náboženské přesvědčení Chamberlainových podnítí spekulace, že za smrtí dítěte stojí sami rodiče a z tragédie se postupně stává mediální senzace.
Proč jsme film vybrali?
Přestože film vznikl už v roce 1988, působí až nepříjemně současně. Fred Schepisi
se nesnaží diváka šokovat ani mu servírovat jednoznačné odpovědi, a místo toho buduje napětí z výpovědí, reakcí okolí a postupně se měnící atmosféry kolem hlavní hrdinky. V centru všeho pak stojí Meryl Streep
, která dokazuje, že k silnému hereckému výkonu nejsou potřeba velká gesta ani emotivní výlevy. Pro roli si osvojila i náročný australský přízvuk a za ztvárnění Lindy si odnesla cenu za nejlepší ženský herecký výkon v Cannes.
Zajímavost:
Věta „A dingo ate my baby!“ („Dingo sežral moje dítě!“) se díky filmu dočkala řady parodií, třeba v seriálech Seinfeld
nebo Simpsonovi
. Pro skutečnou rodinu Chamberlainových však nešlo o žádnou komickou historku. Až v roce 2012, více než třicet let po zmizení malé Azarie, australský koroner oficiálně uznal, že její smrt opravdu způsobil pes dingo.Kde sledovat:
V pátek 6. listopadu od 12:40 na Prima MAX
, ve zpětném zhlédnutí nebo online na některé z VOD
platforem uvedených v detailu filmu.
Zdroj: Kinobox