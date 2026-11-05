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Pět let sledovali jednu rodinu jaguárů. Netflix ukáže příběh plný tragédií, nebezpečí i hravých mláďat

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Kočkovité šelmy lákají svou majestátností, loveckými schopnostmi, ladnými pohyby i hravostí, na což poukazují první fotografie z dokumentárního filmu March of the Jaguars režiséra Lawrence Wahby. Tento celovečerní snímek o jaguárech amerických, natočený v Brazílii, je prvním latinskoamerickým přírod
Pět let sledovali jednu rodinu jaguárů. Netflix ukáže příběh plný tragédií, nebezpečí i hravých mláďat

Pět let sledovali jednu rodinu jaguárů. Netflix ukáže příběh plný tragédií, nebezpečí i hravých mláďat

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 05.11.2026 11:31

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

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