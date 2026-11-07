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Důchodový věk se dál prodlužuje, zastropování se odkládá. Kalkulačka ukáže přesný věk podle ročníku narození

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Padesátníci a šedesátníci se dočkají penze později. Zastropování věku na 65 letech neplatí, od ročníku 1966 se u většiny lidí postupně zvyšuje k 67 letům.
Důchodový věk se dál prodlužuje.

Důchodový věk se dál prodlužuje.

Zdroj: FOTO:Pixabay.com
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 07.11.2026 10:58

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Tento článek byl publikován ze zdrojů BetterLife

Magazín se zaměřuje na zdraví, výživu, pohyb i duševní pohodu. Přináší články o zdravém stravování, cvičení, prevenci nemocí, ale i o osobním rozvoji, relaxaci a každodenních návycích, které pomáhají žít vyrovnaněji. Obsah kombinuje praktické tipy s inspirativními texty – od receptů přes...

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