Důchodový věk se dál prodlužuje, zastropování se odkládá. Kalkulačka ukáže přesný věk podle ročníku narození

Padesátníci a šedesátníci, kteří si už dělají plány na důchod, musí počítat s delší pracovní dráhou. Zastropování důchodového věku na 65 letech dál zůstává jen slibem a v platném zákoně chybí. Kdo se tedy narodil v roce 1966, získá nárok na starobní penzi v 65 letech a jednom měsíci. Lidem z ročníku 1975 vychází odchod na státní odpočinek až v 65 letech a deseti měsících.
Věk pro odchod se dál prodlužuje
Základní podmínkou pro získání starobního důchodu je dosažení stanoveného věku. Hranice se postupně zvyšuje podle ročníku narození a u starších žen hraje roli počet vychovaných dětí. Lidé narození v roce 1965 odcházejí na odpočinek většinou v 65 letech. Od ročníku 1966 se důchodový věk u mužů a u žen s nejvýš dvěma dětmi zvedá nad hranici pětašedesáti let.
Každý další ročník si k věku přidává jeden kalendářní měsíc. Muži a ženy vychovávající nejvýše dvě děti narození v roce 1966 získají nárok v 65 letech a jednom měsíci. Ročník 1970 čeká odchod v 65 letech a pěti měsících. Pro lidi narozené v letech 1974 až 1988 už zákon tabulku nemá a věk určuje jednoduché pravidlo.
Základ pro ročník 1973 činí 65 let a osm měsíců. K tomuto věku se následně přičítá přesně tolik měsíců, kolik let uplynulo od roku 1973 do roku narození žadatele. Člověk narozený v roce 1975 tak do penze zamíří v 65 letech a deseti měsících.
|Rok narození
|Důchodový věk (muži a ženy do dvou dětí)
|1965
|65 let
|1966
|65 let a 1 měsíc
|1970
|65 let a 5 měsíců
|1975
|65 let a 10 měsíců
|1988
|66 let a 11 měsíců
Přesné datum odchodu podle dne narození a u žen narozených do roku 1972 i podle počtu vychovaných dětí spočítá kalkulačka.
Kalkulačka důchodového věku
Zadejte datum narození a kalkulačka podle platného zákona spočítá důchodový věk a den, kdy ho dosáhnete.
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Počet vychovaných dětíU žen narozených do roku 1972 snižují důchodový věk vychované děti.
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Výpočet vychází ze zákona o důchodovém pojištění ve znění platném v roce 2026 a z tabulky České správy sociálního zabezpečení. K nároku na důchod je kromě věku potřeba i 35 let pojištění. Předčasný důchod je možný nejdřív tři roky před důchodovým věkem, jen se 40 lety pojištění a je trvale nižší. Kalkulačka nepočítá se sníženým věkem pro horníky a I. pracovní kategorii. Přesný údaj vám potvrdí okresní správa sociálního zabezpečení.
Slibovaná hranice chybí v zákoně
Vláda původně plánovala růst důchodového věku zastavit a vrátit se ke stropu na 65 letech. Změna se měla objevit v novele zákona o důchodovém pojištění z července 2026. Kabinet tehdy schválil úpravy přinášející pravidelné navyšování penzí od 80 let a zvýhodnění pracujících důchodců. Zastropování věku ale do novely nezařadil.
Současná pravidla tak nadále počítají se zvyšováním věku až na 67 let pro lidi narozené v roce 1989 a později. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka v letních měsících prohlásil, že slib splní v rámci čtyřletého mandátu vlády a spojí jej se změnami u náročných profesí. Konkrétní návrh na zastropování ale dosud ministerstvo neposlalo do schvalovacího procesu. Pro budoucí penzisty je rozhodující aktuálně platný zákon.
Nárok jistí dlouhé pojištění
Dosažení věku představuje jen jednu ze dvou podmínek pro přiznání starobního důchodu. Žadatel potřebuje nasbírat předepsanou dobu pojištění. Ta v současnosti činí 35 let a zahrnují se do ní takzvané náhradní doby. Patří sem třeba péče o malé dítě, základní vojenská služba nebo část doby, kdy byl člověk v evidenci úřadu práce.
Pokud žadatel spoléhá výhradně na odpracované roky bez náhradních dob, stačí mu získat 30 let pojištění. Člověk, který nedosáhne na potřebnou dobu, nezůstává automaticky bez důchodu. Šanci na penzi získá po dosažení věku o dva roky vyššího, než činí řádný důchodový věk pro muže stejného data narození. V tomto případě postačí nasbírat 20 let pojištění včetně náhradních dob, případně 15 let čistě odpracovaného času.
Žádost o důchod se podává na okresní správě sociálního zabezpečení nebo přes internet na ePortálu úřadu. O penzi lze požádat nejdříve čtyři měsíce před vznikem nároku.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Betterlife.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (cssz.gov, cssz.gov, ceskeduchody).