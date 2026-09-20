Kraj upraví pavilon chirurgie, najdou zde zázemí klienti Domova U BiřičkyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Kraj upraví pavilon chirurgie, najdou zde zázemí klienti Domova U Biřičky
Ve vazbě skončil osmatřicetiletý recidivista z Vrchlabska, který týral přítelkyni, vařil pervitin a napadl...
Nedožité devadesátiny dramatika, disidenta a českého prezidenta Václava Havla si lidé připomenou...
Královéhradecký kraj dá tři miliony korun na úpravu lyžařských běžeckých tras v Krkonoších, Orlických...
Trutnovská nemocnice nyní spustila nový léčebný program pro ženy trpícími poruchami pánevního dna....
Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...Všechny články tohoto autora →