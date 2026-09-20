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Kraj upraví pavilon chirurgie, najdou zde zázemí klienti Domova U Biřičky

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Zhruba 21 milionů korun by měly stát stavební úpravy pavilonu chirurgie v nemocnici v Rychnově nad Kněžnou. Kraj do objektu plánuje umístit klienty z Domova U Biřičky v Hradci Králové, který plánuje rozsáhlou rekonstrukci. Příslib financování schválili zastupitelé kraje.
Kraj upraví pavilon chirurgie, najdou zde zázemí klienti Domova U Biřičky

Kraj upraví pavilon chirurgie, najdou zde zázemí klienti Domova U Biřičky

Zdroj: Domov U Biřičky
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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