Hradečáci další obchoďák nechtějí? Průzkum investora říká opak

Desítky obchodů, restaurace, služby, hobby market, čerpací stanice a park s jezírky. Tak má podle zveřejněných vizualizací vypadat Nová Zelená, kterou investor připravuje na západním okraji Hradce Králové.
Projekt je zatím stále v přípravě. Jeho web představuje jednopodlažní obchodní komplex s promenádou a přibližně třiceti prodejnami. Konkrétní značky zatím známé nejsou. Zastoupeny by podle investora měly být zejména obchody s módou, sportovními potřebami, zdravou výživou nebo vybavením pro kutily a domácnost.
Vedle nákupní zóny má vzniknout městský park přibližně o velikosti Žižkových sadů. Nabídnout má jezírka, místa k odpočinku a sportovní i herní prvky.
Investor slibuje také fotovoltaické panely na střechách, zachytávání dešťové vody a větší množství stromů na venkovním parkovišti.
Průzkum ukázal větší podporu, než naznačují diskuse
Právě potřebnost dalšího velkého nákupního areálu patří mezi nejčastější výhrady, které se v souvislosti s Novou Zelenou objevují. Investor však na webu projektu zveřejňuje výsledky průzkumu s opačným vyzněním.
Analýzu nákupního chování si nechal zpracovat mezi obyvateli Hradce Králové a dalších míst vzdálených nejvýše dvacet minut jízdy autem. Průzkum provedla agentura Ipsos a zapojilo se do něj více než tisíc respondentů.
Podle prezentovaných výsledků vítá výstavbu nového obchodního centra polovina obyvatel spádové oblasti. Další třetina k ní má neutrální postoj.
Nejpříznivěji se měli vyjadřovat lidé z Kuklen a Svobodných Dvorů. Pravidelně by podle průzkumu v nové zóně nakupovalo 62 procent tamních obyvatel a dalších 25 procent by ji alespoň vyzkoušelo.
Analýza má také ukazovat, že více nákupních možností postrádají hlavně obyvatelé obcí západně a severně od Hradce Králové.
Projekt provází spor o silnici i pravěké rondely
Projekt Nová Zelená se připravuje přibližně šestnáct let a společnost Endeta ze skupiny J&T Real Estate nyní požaduje po městu více než 320 milionů korun jako náhradu údajné škody při přípravě stavby. Hradec Králové nárok odmítá.
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Další spor se týká radiály, která má odvést dopravu od obchodního centra mimo současnou zástavbu Kuklen. V její plánované trase se nacházejí dva pravěké rondely staré více než 6500 let.
Zástupci města, muzea, petentů a dalších institucí se na začátku září shodli, že obě naleziště mají zůstat zachovaná. Konkrétní řešení ale nenašli.
Petiční výbor nyní odmítl současný návrh memoranda. Nesouhlasí s vedením silnice po zvýšeném náspu přes archeologickou lokalitu. Požaduje, aby radiála vedla úplně mimo území obou rondelů.
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Petenti zároveň vyzvali Endetu, aby stáhla předžalobní výzvu vůči městu.
„Petiční výbor považuje za problematické, že jeden z účastníků jednání vede vůči druhému účastníkovi předžalobní řízení s nárokem v řádu stovek milionů korun. Takový postup nepřispívá k budování důvěry, která je základním předpokladem úspěchu memoranda,“ uvedl iniciátor petice na ochranu rondelů Martin Hanousek.