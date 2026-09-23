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Hradecká Benešovka prostře pro sousedy. Dlouhý stůl doplní cirkus i koncert

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Benešova třída v Hradci Králové se v sobotu 26. září promění z dopravní tepny na místo pro kulturu a sousedské setkávání. Druhý ročník Benešovky kulturní nabídne divadlo, cirkus, koncert, společnou hostinu a odvážlivce na laně vysoko nad ulicí.
Hradecká Benešovka prostře pro sousedy. Dlouhý stůl doplní cirkus i koncert

Hradecká Benešovka prostře pro sousedy. Dlouhý stůl doplní cirkus i koncert

Zdroj: archiv Kultivace 800
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...

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