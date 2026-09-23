Lidé jim říkají ostuda města. Hradec chystá opravu Severních teras

Severní terasy pod historickým centrem dlouhodobě patří mezi nejkritizovanější veřejná prostranství v Hradci Králové. Místo s velkým potenciálem zůstává kvůli špatnému stavu uzavřené a v diskusích se o něm opakovaně mluví jako o ostudě města.
Nyní se oprava posunula o krok dál. Radnice získala podrobnější informace o stavu konstrukcí i kanalizace a rozhodla se práce rozdělit do několika etap. Nemusí tak čekat na nákladnou revitalizaci celých Žižkových sadů, se kterou byla obnova teras původně spojená.
„Výsledky průzkumů nám daly mnohem přesnější obraz o tom, v jakém stavu Severní terasy skutečně jsou. Především potvrdily, že potřebné opravy můžeme řešit postupně, aniž bychom museli čekat na komplexní revitalizaci celého území,“ uvedl náměstek primátorky Lukáš Řádek (TOP 09).
Svah podle geologů není nestabilní
Dobrou zprávou je, že Česká geologická služba při průzkumu nezjistila nestabilitu svahu. Potíže souvisejí především se stavebně-technickým stavem některých konstrukcí.
Problematická je zejména spodní vyhlídková terasa pod restaurací Šatlava a centrální vyhlídková plošina v horní části svahu. Právě jejich stav dnes brání bezpečnému využívání teras.
Město nyní připravuje opravu a zajištění nejvíce poškozených míst. Cílem je umožnit veřejnosti návrat na terasy ještě před tím, než začne celková proměna území.
Jako první přijde na řadu kanalizace
První etapa se zaměří na nefunkční kanalizaci. Průzkum odhalil tři úseky, které potřebují opravu.
Největším problémem je zcela zborcená část vedoucí od dvouramenného schodiště teras do ulice Československé armády. Opravu potřebuje také kanalizace ve svahu pod hotelem U Královny Elišky a zasypané propojení do historické zděné stoky, která odvádí dešťovou vodu z městského návrší.
„Rozsah nutných oprav zahrnuje tři dnes nefunkční úseky,“ potvrdil náměstek primátorky pro životní prostředí Adam Záruba (Změna pro Hradec).
Předpokládané náklady dosahují necelých 2,9 milionu korun. Výsledky průzkumu už město předalo Technickým službám Hradec Králové, které mají zajistit další postup.
Projektanta chce město vybrat v říjnu
Současně radnice hledá projektanta, který připraví dokumentaci pro opravu vybraných částí teras. Vybraný by měl být během října.
„Smyslem je řešit konkrétní stavebně-technické problémy, které dnes brání bezpečnému využívání teras, a vytvořit podmínky pro jejich zpřístupnění ještě před budoucím komplexním řešením celého území,“ doplnil Řádek.
V roce 2027 chce město požádat o stavební povolení. Pokud příprava nenarazí na komplikace, řemeslníci by se mohli pustit do práce na konci stejného roku.
Dílčí zásahy nemají nahradit plánovanou revitalizaci Žižkových sadů a Severních teras. Město je chce navrhnout tak, aby se daly využít také při pozdější proměně celého území.