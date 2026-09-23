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Lidé jim říkají ostuda města. Hradec chystá opravu Severních teras

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Dennívýzva
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Zanedbané Severní terasy lidé dlouhodobě kritizují a někteří je označují za ostudu Hradce Králové. Jejich oprava se nyní přiblížila. Průzkumy potvrdily, že svah není nestabilní, problémem jsou poškozené konstrukce a kanalizace. První práce by mohly začít na konci roku 2027.
Lidé jim říkají ostuda města. Hradec chystá opravu Severních teras

Lidé jim říkají ostuda města. Hradec chystá opravu Severních teras

Zdroj: Pavel Staněk
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...

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