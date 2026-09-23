Univerzita otevřela v Hradci nový kampus za 7,2 miliardy

"Nový kampus se připravoval řadu let a patří k největším investicím v historii naší univerzity. Jeho význam ale nespočívá jen v rozsahu stavby. Dvě fakulty, které dosud pracovaly v kapacitně nevyhovujících a prostorově roztříštěných podmínkách, získávají společné zázemí odpovídající tomu, jak se medicína, farmacie a biomedicína vyučují a rozvíjejí," uvedl rektor UK Jiří Zima.
Projekt Mephared 2 za 7,2 miliardy korun je druhou a největší etapou výstavby areálu nazvaného Kampus Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Menší budova kampusu u vjezdu do FN HK byla otevřena v roce 2015 nákladem téměř 400 milionů korun. Dokončený projekt vzdělávacího a výzkumného centra má přispět k rozvoji farmaceutických, lékařských a biomedicínských oborů.
"Otevření nového kampusu je jasným důkazem, že investice do vzdělávání a vědy jsou pro naši vládu prioritou. Nejde jen o stavbu moderních budov, ale o strategický krok pro celé české zdravotnictví," uvedl předseda vlády ČR Andrej Babiš (ANO). Podle něj je to jedna z největších investic v historii českého vysokého školství.
Druhá etapa začala v srpnu 2023 a letos v červnu získala kolaudaci. V létě bylo stěhování obou fakult do nových prostor, které začnou studujícím hradecké FaF i LF sloužit 29. září, kdy začíná nový akademický rok. Obě fakulty navštěvuje celkem 3600 studujících.
Nosnou konstrukci budovy tvoří železobetonový monolitický skelet založený na 527 pilotách. V areálu vzniklo 122 geotermálních vrtů a na jižní straně střechy fotovoltaická elektrárna. Užitná plocha budovy fakult je 62.421 metrů čtverečních a centrální budovy 9436 metrů čtverečních. Součástí projektu je také 313 parkovacích stání pro auta, 190 míst pro kola v podzemních garážích a dalších 80 míst pro kola v prostoru parteru.
Výuková a výzkumná pracoviště jsou v budově fakult, kde vznikly také posluchárny, knihovna, studentské laboratoře, lékárenský trenažér, pitevny nebo vivárium. V menší centrální budově sídlí děkanáty, oddělení jazykové přípravy a stravovací zařízení. Areál pojme až 4500 osob.
Náklady projektu Mephared 2 včetně vybavení jsou okolo 7,2 miliardy korun. Hlavní část nákladů pokryjí dotace. Z Národního plánu obnovy (NPO) půjde 4,52 miliardy korun z dotace EU a téměř miliardu činí dotace ze státního rozpočtu na úhradu DPH. Dotace ministerstva školství na novostavbu centrální budovy je 616 milionů a dotace z Operačního programu Jan Amos Komenský 30 milionů. Zhruba miliardu korun uhradí UK. Dodavatelem stavby je sdružení firem BAK stavební společnost a Syner.