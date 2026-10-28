Kousek za Mikulovem leží luxusní rakouské termály

Nadcházející chladné dny vybízejí k pobytu v horké vodě s léčivými účinky. Dolnorakouský komplex Therme Laa leží pouhé dva kilometry od hraničního přechodu Hevlín a nabízí dokonalý relax kousek od Mikulova či Znojma. Návštěvníci zde tráví čas v bazénech napájených silným geotermálním pramenem s vysokým obsahem jódu.
Léčivá voda pod širým nebem
Srdcem celého areálu o rozloze téměř 8000 metrů čtverečních je pramen Laa Thermal Nord I. Z hlubin země vyvěrá s teplotou dvaačtyřicet stupňů Celsia a bohatě zásobuje všechny vnitřní i venkovní vodní plochy. Koupel v této sodnokarbonátové vodě přináší úlevu lidem s kardiovaskulárními či neurologickými potížemi a celkově prospívá pohybovému aparátu.
Pravidelný pobyt v horkých bazénech prokazatelně prospívá i při léčbě některých očních onemocnění. Nejteplejší koupel poskytuje venkovní solný bazén vyhřátý na šestatřicet stupňů. K celkovému uvolnění těla tu významně přispívá uklidňující podvodní hudba. Vnitřní krytá část láká na mírně chladnější vodu s masážními lavicemi a oblíbeným proudícím kanálem.
Zábava pro děti a saunové rituály
Rodiny s malými dětmi tráví čas u bezpečného brouzdaliště s hloubkou třicet centimetrů. Starší ratolesti spolehlivě zabaví devadesátimetrový tobogán Fantasia. Jízdu korytem doplňují barevné světelné efekty imitující hvězdnou oblohu a promyšlená zvuková kulisa. Pro dospělé od čtrnácti let funguje rozlehlý saunový svět s přísným nudistickým režimem. Lidé si prohřívají tělo v borovicové sauně Zirben provoněné přírodními éterickými oleji nebo zkoušejí kabinu postavenou ve stylu tradičního vinného sklepa.
V areálu se nachází i velká parní lázeň pro jemnější prohřátí dýchacích cest. Relaxaci s výhledem do přírody přes velké panoramatické okno pak poskytuje speciální prosklená sauna u ochlazovacího jezírka. Milovníci tepla z řad rodin s dětmi mohou navíc využít rodinnou textilní saunu zahrnutou v základní ceně vstupného.
Prémiová zóna plná klidu
Hosté toužící po naprostém soukromí vyhledávají oddělenou část Silent Spa. Architektonicky promyšlený prostor vyhrazený osobám starším šestnácti let funguje výhradně na principu předchozích rezervací. Do klidové zóny vede samostatný vchod a motoristé mají vyhrazené oddělené parkoviště chráněné závorou. Návštěvníci po příchodu dostanou plážovou tašku s měkkým županem, ručníky a pohodlnými přezůvkami.
Den v této oáze začíná bohatou snídaní formou bufetu a pokračuje odpočinkem na předem vybraném lehátku s osobním trezorem. Odpoledne obsluha servíruje hostům přímo k lehátkům kávu a čerstvé zákusky. Součástí prémiové vstupenky je také volný přístup k čajovému baru s neomezenou nabídkou ořechů, semínek a sušeného ovoce.
Praktické informace k návštěvě
Areál otevírá své brány denně v devět hodin ráno a koupání v termální vodě končí přesně ve dvacet jedna hodin a čtyřicet minut. Lidé z Moravy velmi hojně využívají autobusovou linku číslo 104 vypravovanou z brněnské Zvonařky přímo k lázeňské recepci. Řidiči aut pohodlně parkují na rozlehlém bezplatném parkovišti těsně před vstupní halou.
Základní celodenní lístek pro dospělého stojí dvaačtyřicet eur a za děti rodiče platí šestadvacet a půl eura. Vedení lázní zavedlo dynamické ceny a nákup online vstupenky s dvoutýdenním předstihem tak vychází finančně nejvýhodněji. Lidé si mohou návštěvu zlevnit také volbou tříhodinového vstupu nebo speciálních večerních tarifů.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vyletarium.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (idnes, therme-laa.at/cs/silent-spa).