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Kousek za Mikulovem leží luxusní rakouské termály

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Termální areál Therme Laa se nachází těsně za českými hranicemi. Návštěvníky láká na léčivý pramen, prosklenou saunu u jezírka a klidovou zónu pro dospělé.
Ilustrační

Ilustrační

Zdroj: FOTO:Pixabay.com
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 28.10.2026 10:24

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Výletárium

Web přináší tipy na výlety po České republice i do zahraničí, inspiraci pro víkendové pobyty, rodinné cestování i objevování méně známých míst. Čtenáři zde najdou doporučení na zajímavé destinace, přírodní krásy, historická místa i praktické rady, které se hodí před každou cestou.Obsah propojuje...

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