Termální koupání v Česku už za 290 Kč. Kdo přijde dopoledne, zaplatí méně než odpolední návštěvníci

Teplice patří mezi nejznámější česká lázeňská města a jejich historie je po staletí spojená s výskytem přírodních termálních pramenů. Lázeňská tradice se dodnes promítá do podoby historického centra, kde stojí honosné budovy, upravené parky a někdejší šlechtická sídla. Jedním z míst, která mohou navštívit i lidé bez předepsaného lázeňského pobytu, je Thermalium v lázeňském domě Beethoven. Moderní bazénové centrum nabízí koupání v přírodní termální vodě, jejíž teplota umožňuje příjemný odpočinek také během chladnějších měsíců. Areál je přístupný veřejnosti a návštěvníci si mohou zvolit samotné koupání nebo delší pobyt spojený se saunováním. Výhodou je rovněž poloha nedaleko historických památek, takže výlet nemusí skončit odchodem z bazénu.
Termální voda má příjemných 35 stupňů
Thermalium tvoří dva kryté bazény, jejichž společná vodní plocha dosahuje přibližně 420 metrů čtverečních. Hlavní relaxační bazén s teplotou 35 stupňů Celsia je vybaven masážními a rehabilitačními prvky. Druhý bazén nabízí vodu o teplotě 29 stupňů a slouží především k plavání. Oba využívají přírodní léčivý zdroj Pravřídlo, jehož voda se do bazénů přivádí v původní koncentraci. Součástí zařízení je rovněž Kneippův chodník, ve kterém se střídá teplá a studená voda. Zájemci o saunování mohou využít také finskou, tropickou, biologickou a parní saunu, které se liší teplotou i vlhkostí vzduchu.
Přestože jde o moderní zařízení, Thermalium není klasickým aquaparkem zaměřeným na vodní atrakce. Návštěvníci zde nenajdou tobogány ani rozsáhlé dětské vodní hřiště. Prostor je určený především k odpočinku, plavání a relaxaci v teplé vodě. Samotné lázeňské centrum vzniklo při rozsáhlé přestavbě historického komplexu Beethoven a veřejnosti se otevřelo v roce 2018. Jeho současná podoba tak spojuje moderní vybavení s prostředím tradičních teplických lázní. Minerální voda se dlouhodobě využívá také při lázeňské rehabilitaci, samotné rekreační koupání však nelze zaměňovat s odborně vedenou léčbou.
Levnější vstupné platí ve všední dny
Za devadesátiminutový vstup do termálních bazénů zaplatí návštěvníci od pondělí do pátku při příchodu mezi 7:30 a 13:59 celkem 290 korun. Od 14 hodin se cena zvyšuje na 350 korun, stejně jako o víkendech a státních svátcích. K základní vstupence lze za 50 korun přikoupit přístup do saun, přičemž samotná délka vstupu zůstává stejná. Pro delší relaxaci je připravena kombinovaná vstupenka do bazénů a saun na 150 minut, která stojí ve všední den dopoledne 430 korun, v ostatních časech 490 korun. Každá další započatá půlhodina vyjde na 50 korun. Bazény jsou běžně otevřené od 7:30 do 21 hodin, sauny od 10 hodin, přičemž první úterý v měsíci začíná provoz kvůli sanitaci až v poledne.
Zámecká zahrada patří k nejhezčím místům ve městě
Jen několik kroků od lázeňského domu Beethoven se rozkládá Zámecká zahrada, která patří k nejvýznamnějším zeleným plochám v Teplicích. Rozsáhlý park nabízí vzrostlé stromy, zámecké rybníky, upravené cesty i historické zahradní stavby. Při procházce lze narazit na barokní Zahradní dům nebo Ptačí schody, které patří k charakteristickým místům zdejší zahrady. Nedaleko se nachází teplický zámek, v němž dnes sídlí Regionální muzeum. Jeho historie sahá až do 12. století, kdy zde vznikl ženský benediktinský klášter. V muzejních expozicích si návštěvníci mohou prohlédnout historické interiéry, archeologické nálezy i předměty dokumentující minulost regionu.
Historické centrum připomíná slavnou lázeňskou minulost
Za pozornost stojí také Zámecké náměstí, které patří k nejvýznamnějším historickým prostorům města. Vedle zámku zde návštěvníci uvidí barokní kostel svatého Jana Křtitele, jehož věž slouží jako vyhlídka. Z jejího ochozu se otevírá pohled na historické centrum a okolní městskou zástavbu. K významným památkám náměstí patří také morový sloup a další stavby připomínající dobu největšího rozkvětu teplického lázeňství. Město v minulosti navštěvovaly významné evropské osobnosti a pobýval zde například skladatel Ludwig van Beethoven nebo básník Johann Wolfgang Goethe. Dodnes se proto Teplice mohou pochlubit architekturou, která připomíná jejich někdejší společenský význam.
Botanická zahrada a výhledy z Doubravky
Dalším cílem může být teplická botanická zahrada v ulici Josefa Suka, která nabízí venkovní expozice i skleníky s tropickými a subtropickými rostlinami. Pěstují se zde mimo jiné vzácné cykasy, kaktusy a další exotické druhy, takže návštěva má smysl i mimo hlavní letní sezonu. Zájemci o delší procházku mohou zamířit na Doubravskou horu, jejíž dominantou je hrad Doubravka. Z vyvýšeného místa se otevírají výhledy na Teplice a krajinu pod Krušnými horami. Pro méně náročné poznávání města lze zařadit také procházku Šanovským parkem s lázeňskými budovami a kavárnami. V turistické sezoně navíc Teplicemi projíždí výletní vláček Humboldt, který propojuje několik zajímavých míst včetně botanické zahrady.
Thermalium se nachází v Rooseveltově ulici, přičemž vstup do bazénového centra vede přes lázeňský dům Beethoven do prvního patra. Vstupenku je nutné začít využívat nejpozději do deseti minut od zakoupení a děti mohou do bazénů od tří let pouze s dospělým doprovodem. Návštěvníci přijíždějící automobilem mohou využít mimo jiné parkoviště u obchodních center Fontána a Galerie, vzdálených přibližně 300 metrů. Před cestou je vhodné zkontrolovat provozní dobu a aktuální obsazenost bazénů. Tu provozovatel zveřejňuje přímo na svých internetových stránkách.
lazneteplice.cz, visitteplice.com