Čtyři hodiny v lázních za 560 Kč. Slovenský areál zvýhodňuje ty, kteří si koupí vstup předem

Na východním Slovensku, nedaleko města Michalovce, se nachází rekreační oblast, která je spojována především s letní dovolenou u vody. Zemplínská šírava však nabízí možnosti odpočinku také během chladnějších měsíců. Přímo v obci Kaluža funguje Thermalpark Šírava, jehož hlavní předností jsou kryté bazény doplněné venkovním termálním areálem. Návštěvníci tak nejsou odkázáni pouze na příznivé počasí a mohou si užít koupání i v době, kdy okolní pláže zejí prázdnotou. Součástí komplexu jsou vodní atrakce pro rodiny s dětmi, odpočinkové prostory a samostatná saunová část. Výhodou je také poloha v blízkosti Vihorlatských vrchů, které patří k nejzajímavějším přírodním oblastem této části Slovenska.
Stejná úspora platí také na celý den
Thermalpark nabízí čtyři vnitřní a čtyři venkovní bazény, které se liší hloubkou, teplotou vody i svým využitím. K nejvyhledávanějším patří dvojice venkovních termálních bazénů s vodou o teplotě přibližně 36 stupňů Celsia. Stejnou teplotu má také vnitřní masážní bazén, jehož součástí jsou vodní trysky.
Relaxační bazén má vodu teplou 28 až 33 stupňů a pro děti je připraven samostatný mělký bazén s teplotou kolem 32 stupňů. Rodiny mohou využít také bazén s umělým vlnobitím, divokou řeku nebo vodní skluzavky. Jednotlivé části jsou navrženy tak, aby si zde našli vhodné prostředí návštěvníci vyhledávající klidnější odpočinek i ti, kteří dávají přednost aktivnímu koupání.
Termální bazény mají vodu kolem šestatřiceti stupňů
Rozdíl v ceně vstupného může být zajímavý především pro rodiny nebo návštěvníky, kteří plánují delší pobyt. Podle ceníku platného od 15. června 2026 stojí čtyřhodinová vstupenka pro dospělého při nákupu přes internet 23 eur, zatímco na pokladně vyjde na 26 eur. Celodenní vstup do vodního světa stojí online 30 eur a při nákupu na místě 33 eur. Úspora tedy činí v obou případech tři eura na osobu. Důležitou podmínkou je zakoupení vstupenky alespoň jeden den před návštěvou. Zvýhodnění nelze automaticky očekávat při internetové objednávce těsně před příchodem.
Samostatné ceny platí pro děti, studenty a seniory. Například celodenní internetová vstupenka pro seniory starší 62 let a juniory stojí 23 eur, zatímco děti od tří do nedovršených dvanácti let zaplatí 17 eur. Děti mladší tří let mají vstup zdarma. Návštěvníci, kteří chtějí využít také sauny a další odpočinkové prostory, si musí vybrat odpovídající druh vstupenky. Celodenní vstup zahrnující vodní svět, relaxační zónu a wellness stojí při online nákupu 43 eur pro dospělého. Samotné základní vstupné do bazénů totiž nezahrnuje všechny služby areálu.
Sauny mají vlastní tarif a věkové omezení
Největším lákadlem okolí je samotná Zemplínská šírava, které se přezdívá východoslovenské moře. Rozlehlá vodní nádrž vznikla v šedesátých letech minulého století a její hladina může podle množství vody zabírat plochu až 35 kilometrů čtverečních. Podél severního břehu leží několik rekreačních středisek, například Kaluža, Kamenec nebo Hôrka. V létě zde fungují půjčovny vodních sportovních potřeb a návštěvníci mohou vyrazit také na vyhlídkovou plavbu. Mimo hlavní sezonu láká oblast především k procházkám podél vody a výletům do okolních kopců. Zajímavostí je východní část nádrže, která slouží jako chráněné území pro vodní ptactvo.
Nedaleko lázní leží hrad i horské jezero
Milovníci historie mohou navštívit zříceninu Vinianského hradu, která stojí na zalesněném návrší nedaleko obce Vinné. K hradu vedou značené turistické trasy a od jeho pozůstatků se otevírají výhledy na okolní krajinu. Dalším výletním cílem je Vinianské jezero, které nabízí klidnější prostředí než rozlehlá přehrada. Za pozornost stojí také Morské oko ukryté ve Vihorlatských vrších. Toto přírodní jezero vzniklo sesuvem hornin a obklopují ho rozsáhlé bukové lesy. Zdatnější turisté mohou pokračovat směrem ke Sninskému kameni, skalnímu útvaru s panoramatickými výhledy na okolní hory.
Oblast tak nabízí možnost spojit návštěvu termálních bazénů s poznáváním méně frekventované části Slovenska. Při víkendovém pobytu lze jeden den věnovat koupání a další vyhradit turistice nebo návštěvě okolních památek. Před cestou je vhodné ověřit aktuální otevírací dobu jednotlivých částí termálního areálu, protože provoz relaxačních služeb se může během týdne lišit.
thermalsirava.sk, cnb.cz