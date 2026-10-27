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Čtyři hodiny v lázních za 560 Kč. Slovenský areál zvýhodňuje ty, kteří si koupí vstup předem

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Čtyřhodinový vstup do vodního světa Thermalparku Šírava stojí při nákupu online nejméně den předem přibližně 560 Kč. Na pokladně za stejnou dospělou vstupenku návštěvník zaplatí asi 633 Kč. Rozdíl činí přibližně 73 Kč na osobu. Levnější koupání ale nezahrnuje automatický přístup do saunového wellness pro dospělé.
Slovenské termály lákají na vodu o teplotě 36 stupňů. Kdo si koupí vstupenku předem, ušetří.

Slovenské termály lákají na vodu o teplotě 36 stupňů. Kdo si koupí vstupenku předem, ušetří.

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 27.10.2026 16:58

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy Život

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