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Tajemství zámeckého kuchaře. V lese zanechal devět metrů vysoké čertí hlavy

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Dennívýzva
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Středočeská vesnička Želízy by pravděpodobně snadno unikla pozornosti většiny turistů, nebýt jedné naprosté světové rarity. Z nedalekého borového lesa se totiž už více než 180 let dívají do kraje dvě gigantické čertovské hlavy vytesané přímo do pískovcového masivu. Fascinující dílo…
Čertovy hlavy

Čertovy hlavy

Zdroj: FOTO:Jirka.h23, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 27.10.2026 11:03

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Výletárium

Web přináší tipy na výlety po České republice i do zahraničí, inspiraci pro víkendové pobyty, rodinné cestování i objevování méně známých míst. Čtenáři zde najdou doporučení na zajímavé destinace, přírodní krásy, historická místa i praktické rady, které se hodí před každou cestou.Obsah propojuje...

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