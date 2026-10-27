Zaplatili jsme 15 tisíc za víkend v českých horách. Dostali jsme prošlé jídlo, hmyz na pokoji a nepříjemnou vyrážku

Krásná příroda a horské prostředí lákají k odpočinku. Ani drahé ubytování však nemusí být zárukou kvalitních služeb. Beskydy patří mezi oblíbené destinace pro víkendové pobyty. Hosté zde mohou vybírat z řady hotelů a wellness zařízení.
Za dvě noci na horách jsme zaplatili téměř 15 tisíc korun. Místo luxusu nás čekaly prošlé jogurty, hmyz na pokoji, zapáchající vířivka, kožní problémy a faktura za neexistující minibar.
Víkend za cenu dovolené u moře První komplikace nás čekaly už před příjezdem na hotel „A ty hnědý podšálky nám vracejte!“ Prošlé jogurty a wellness, po kterém následovala návštěva kožního Minibar, který vlastně nebyl minibarem Za co vlastně v českých hotelech platíme? Víkend za cenu dovolené u moře
České hory, krásná příroda, wellness a
čtyřhvězdičkový hotel. Kombinace, která slibuje příjemný víkend daleko od každodenních starostí. Když si navíc připlatíte za luxusní apartmán, očekáváte, že tomu budou odpovídat také poskytované služby. Za 2 noci pro 4 osoby jsme v jednom z horských hotelů zaplatili téměř 15 tisíc korun. Za podobnou částku se přitom dají při troše hledání pořídit i zahraniční zájezdy včetně letenek a ubytování.
Cenu jsme samozřejmě znali předem a
dobrovolně ji akceptovali. Vzhledem ke kategorii ubytování a zaplacené částce jsme ovšem očekávali určitou úroveň služeb. A ta se s realitou bohužel v mnohém rozcházela. První komplikace nás čekaly už před příjezdem na hotel
Nepříjemnosti začaly dříve, než jsme vůbec dorazili do hotelu. Příjezdová trasa k hotelu totiž vede přes
úseky s několika zákazy vjezdu. Hotel nás předem e-mailem stroze ujistil, že se nás zákazy na dané trase netýkají. Žádné povolení k vjezdu jsme k této informaci ovšem neobdrželi.
A tak, když nás cestou na hotel
zastavila policejní hlídka, neměli jsme v ruce nic, čím bychom mohli náš přestupek omluvit. Jediné, čím jsme mohli argumentovat, bylo sdělení hotelu z e-mailu. Policisté byli nakonec empatičtí a situace skončila domluvou. Krásná příroda a horské prostředí lákají k odpočinku. Ani drahé ubytování však nemusí být zárukou kvalitních služeb. „A ty hnědý podšálky nám vracejte!“
Apartmán, který jsme si na víkend zaplatili,
působil na první pohled příjemně. Výhled z něj na okolní vrcholky byl naprosto famózní. Tím ale výčet pozitiv končí. Slabší stránkou hotelu byl v době naší návštěvy úklid, což dokládalo i několik hmyzích mrtvolek v koupelně i na podlaze ložnice.
Další kuriozita nás čekala
přímo na dveřích apartmánu. Visel na nich podrobný inventární seznam vybavení, které si měl každý host po příjezdu překontrolovat a případné nesrovnalosti okamžitě nahlásit. Pokud by některá z položek zmíněného seznamu chyběla, mohl nám hotel naúčtovat pokutu.
Zaplatit za víkend
15 tisíc korun a odnést si domů podšálek nebo škrabku na brambory je natolik absurdní, že nás ani nenapadlo, že bychom po příjezdu měli místo odpočinku provádět inventuru kuchyňského náčiní a hotelových dekorací. Nakonec jsme se do ní přece jen pustili, protože nám na apartmánu chybělo hned několik věcí.
O to absurdnější byla ovšem situace vzhledem k tomu, že šlo
o samoobslužný hotel fungující na principu self check-inu, tedy bez personálu na místě. Na uvedené telefonní číslo se nám nepodařilo ani po opakovaných pokusech dovolat. Jak má tedy host případné nesrovnalosti včas nahlásit? A kdo zaručí, že mu odjezdu nebude účtována položka, která v apartmánu chyběla už při příjezdu? Prošlé jogurty a wellness, po kterém následovala návštěva kožního
Další překvapení přišlo
se snídaní. Mezi potravinami, které jsme obdrželi ve snídaňových bedýnkách, byly také jogurty s již uplynulým datem spotřeby. Nesnědli jsme je a při odjezdu je ponechali v ledničce, kde nás po příjezdu čekaly též dvě lahve červeného vína, což jsme považovali za milou pozornost hotelu. I tady jsme se ale šeredně zmýlili. To jsme ovšem zjistili až po check-outu.
Jedním z důvodů výběru tohoto konkrétního hotelu byla možnost
relaxace ve wellness. Už při příchodu nás však překvapil nepříjemný zápach v okolí vířivky. Jeho příčinu neznáme, přesto v nás vzbudil pochybnosti o prostředí, ve kterém jsme měli odpočívat.
Několik hodin po návratu navíc jeden z účastníků našeho pobytu musel
vyhledat kožního lékaře kvůli nepříjemným kožním projevům. Zda tyto obtíže souvisely s návštěvou vířivky, nevíme a nechceme o jejich příčině spekulovat. Časová návaznost nás však pochopitelně znepokojila. Minibar, který vlastně nebyl minibarem
Pomyslnou tečkou za naším víkendem se potom stal
e-mail doručený hodinu po našem odjezdu. Hotel nám zaslal fakturu na nemalou částku za údajně spotřebovaný minibar. Jenže žádný minibar jsme v apartmánu nenašli.
Na pokoji byla pouze lednice, ve které při příjezdu čekaly dvě lahve červeného vína. Nikde jsme
nenašli upozornění, že jsou nápoje zpoplatněné, ani jejich ceník.
Při našich předchozích pobytech jsme se navíc opakovaně setkali s tím, že voda, víno či jiné nápoje připravené v lednici byly
pozorností hotelu, tzv. welcome drinkem. Pokud šlo o placený minibar, bylo to vždy jasně uvedeno na viditelném místě.
Jednu lahev červeného vína jsme skutečně vypili. Druhá zůstala nedotčená ve dvířkách lednice. Na faktuře se však kromě vypité lahve červeného objevila ještě jedna za
bílé frizzante, které jsme na pokoji vůbec nenašli. Beskydy patří mezi oblíbené destinace pro víkendové pobyty. Hosté zde mohou vybírat z řady hotelů a wellness zařízení. Za co vlastně v českých hotelech platíme?
Naše víkendová zkušenost s ubytováním na českých horách v nás zanechala
nepříjemnou pachuť. A vyvolala též řadu otázek. Jaký poměr ceny a kvality dnes některá tuzemská ubytovací zařízení vlastně nabízejí? Patnáct tisíc korun za víkend za nás není zanedbatelná částka.
Za podobné peníze lze při troše hledání pořídit
zahraniční dovolenou včetně letenek, ubytování a někdy i stravování. Samozřejmě chápeme, že provoz hotelu v českých horách něco stojí. Jenže vysoké provozní náklady nemohou být omluvou pro nedostatky, se kterými jsme se během pobytu setkali.
Je skutečně tak přehnané očekávat za takovou částku
čerstvé potraviny, čisté prostředí, udržované wellness a transparentní účtování služeb? Podle nás jde o naprosté samozřejmosti, které by měly fungovat i v podstatně levnějších ubytovacích zařízeních. Rozhodně nechceme házet všechny hotely v Česku do jednoho pytle. Existuje řada skvělých míst, kam se hosté rádi vracejí a kde cena skutečně odpovídá poskytovaným službám. O to více však zamrzí, když si hotel účtuje částky odpovídající luxusnímu pobytu, ale host musí řešit problémy, které by u hotelu této kategorie vůbec neměly nastat. Poznámka redakce: Článek zachycuje naši osobní zkušenost z víkendového pobytu. Název ubytovacího zařízení záměrně nezveřejňujeme, a to z toho důvodu, že jsme hotel na zjištěné pochybení upozornili a v době přípravy článku čekáme na jeho odpověď.
Autorský text