Konec omezení v Hodkovicích. Most přes silnici 35 se otevře

Konec omezení v Hodkovicích. Most přes silnici 35 se otevřePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Konec omezení v Hodkovicích. Most přes silnici 35 se otevřeZdroj: ŘSD Liberecký kraj
Článek byl publikován 13.10.2026 18:01
Tragická dopravní nehoda se dnes dopoledne stala v Jablonci nad Nisou v Pražské ulici. Řidič kurýrní...
Dlouhé roky areál bývalého očního sanatoria v libereckém Machníně chátral. Město jej vykoupilo od...
Jablonec nad Nisou povede v příštích čtyřech letech koalice složená ze zástupců Starostů pro Liberecký...
Téměř čtyři stovky mladých sportovců ze základních a středních škol Liberecka změřily síly na tradičním...
Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...Všechny články tohoto autora →