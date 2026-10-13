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KOMENTÁŘ: Kdo zaplatí účet za Babišovu nevýhru?

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Dennívýzva
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Při hodnocení komunálních voleb je třeba připomenout, s jakou výchozí pozicí do nich strany vstupovaly. ANO v průzkumech překračovalo třicet procent, součet opozičních stran byl však vyšší.
KOMENTÁŘ: Kdo zaplatí účet za Babišovu nevýhru?

KOMENTÁŘ: Kdo zaplatí účet za Babišovu nevýhru?

Zdroj: Anh Tuan Tran
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 13.10.2026 12:32

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trade-off

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