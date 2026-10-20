Ostrá střelba na Krétě. Německé IRIS-T SLM prošlo certifikací

Rozhodující střelba proběhla na střelnici NATO na Krétě a systém se hned poté zapojil do taktického cvičení po boku protiletadlových prostředků Německa a Švédska.
Certifikace, kterou systém potřeboval k nasazení u jednotek, se konala na střelnici NAMFI (NATO Missile Firing Installation, střelnice NATO pro ostré střelby řízenými střelami). Vojáci 61. protiletadlové raketové skupiny tam nacvičovali, jak propojit jednotlivé součásti systému: radar TRML-4D, společné taktické operační středisko CTOC (Common Tactical Operations Center) a odpalovací zařízení se střelou IRIS-T SLM.
Po úspěšném certifikačním výstřelu se systém plně začlenil do scénáře taktického cvičení. Spolupracoval přitom s německými a švédskými systémy PATRIOT (Phased Array Tracking Radar to Intercept on Target, protiletadlový raketový systém dlouhého dosahu) a s německým systémem STINGER/LeFlaSys (Leichtes Flugabwehrsystem, lehký protiletadlový systém). Švédské ozbrojené síly se cvičení účastnily se svým systémem PATRIOT. Švédsko se přitom už v roce 2025 rozhodlo, že IRIS-T SLM také nakoupí.
Výrobce mluví o vysoké úspěšnosti zásahů
„Úspěšná certifikační střelba potvrzuje, že IRIS-T SLM podává spolehlivý výkon,“ uvedl generální ředitel Diehl Defence Helmut Rauch.
Podle Raucha dosahuje systém v provozu velmi vysoké úspěšnosti zásahů. Výsledek je podle něj důležitým signálem pro Bundeswehr i pro deset států, které už na tento systém spoléhají.
Velitel 61. protiletadlové raketové skupiny podplukovník Björn Klarl přičetl úspěch první střelby IRIS-T SLM na Krétě svým vojákům. Podle něj si nový systém rychle osvojili, získali potřebné odborné znalosti a odpal provedli bezpečně a přesně. Střelbu označil za milník pro svou jednotku a za důležitý krok pro německou pozemní protivzdušnou obranu.
Dosah 60 kilometrů, výška zásahu 20 kilometrů
IRIS-T SLM zasahuje cíle na vzdálenost až 60 kilometrů a ve výšce až 20 kilometrů. Je určen k ochraně kritické infrastruktury a měst před střelami s plochou dráhou letu, drony, letouny a vrtulníky. Bundeswehr převzal první kompletní systém v září 2024.
Střelnice NAMFI vznikla na základě dohody několika členských států NATO z roku 1964 a spojenci ji pro ostré střelby využívají od roku 1968.