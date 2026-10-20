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KOMENTÁŘ: Evropa tlačí na označování AI obsahu. Pomoci mají i neviditelné vodoznaky

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Poznat, zda text napsal člověk, nebo umělá inteligence, je dnes často prakticky nemožné. Do budoucna by s tím mohly pomoci digitální vodoznaky ukryté přímo v generovaném obsahu.
KOMENTÁŘ: Evropa tlačí na označování AI obsahu. Pomoci mají i neviditelné vodoznaky

KOMENTÁŘ: Evropa tlačí na označování AI obsahu. Pomoci mají i neviditelné vodoznaky

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 20.10.2026 07:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trade-off

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