Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina loni zažila rekordní rok, více než 52 000 výjezdů, nejvíce v historii. Přibližně pětina z nich šla na vrub jihlavské základně, která sídlí v areálu místní nemocnice a kapacitně přestává stačit. Hejtman Martin Kukla (ANO) proto oznámil, že kraj hledá vhodný pozemek pro zcela novou výjezdovou stanici na Jihlavsku, přičemž o konkrétní parcele se nyní jedná s městem.
Druhou plánovanou stanicí je základna v okolí Dukovan. Tamní region čeká výrazný demografický růst v souvislosti s přípravou dvou nových jaderných bloků, a posílení záchranářské infrastruktury tak kraj považuje za nezbytné. Jako možná místa přicházejí v úvahu přímo Dukovany, Hrotovice nebo Rouchované. Ani toto místo ještě není definitivně vybrané. Kukla upřesnil, že stavby obou nových stanic by měly začít do tří let.
Aktuálně provozuje záchranná služba na Vysočině 21 základen. Část z nich kraj postupně nahrazuje novými budovami, protože původní objekty jsou buď v nevyhovujícím stavu, na nevhodných místech, nebo záchranáři platí nájem třetím stranám. Ve Velkém Meziříčí probíhají stavební práce zhruba rok, nová budova za 48 milionů korun vzniká ve Školní ulici na pozemku, který kraj obdržel od města jako dar. Velkou část nákladů kryje dotace z Integrovaného regionálního operačního programu a dokončení se očekává na jaře příštího roku.
Od února letošního roku se staví také v Humpolci. Dvoupodlažní nepodsklepená budova podél Máchovy ulice bude mít pět parkovacích míst a fotovoltaickou elektrárnu na ploché střeše. Náklady dosahují zhruba 59 milionů korun a hotovo má být v polovině příštího roku. Na rok 2027 kraj chystá zahájení výstavby v Pacově, kde projektovou dokumentaci i stavební povolení zajistilo město, a připravuje se rovněž nový objekt v Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku.
Operační středisko záchranné služby loni odbavilo téměř 99 000 hovorů, přičemž leteckých zásahů bylo 612.
Zdroj: autorský text / ČTK