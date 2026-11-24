Retro kvíz o školních aktivitách v době socialismu: Pamatujete si tehdejší výlety a pobyty?
Baví vás články Centrum.cz?
Vídejte je na Googlu častěji.
Bez popiskuZdroj: Fotografie: se souhlasem České televize
Článek byl publikován 24.11.2026 11:32
Když se v šedesátých letech minulého století začaly na filmových plátnech objevovat příběhy Vinnetoua a Old...
České filmové pohádky mají dlouhou tradici a jejich zlatá éra se začala výrazně rozvíjet zejména v 50....
Když se řekne hlavní město, většině lidí se vybaví Praha, Paříž, Londýn nebo Řím. Jenže ve světě existuje...
Školní prostředí bylo pro československé filmaře vděčným námětem už před druhou světovou válkou, za...
Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...Všechny články tohoto autora →
- Pár nabízí ubytování zdarma na statku o rozloze 200 000 metrů čtverečních. Chce jen pomoc se zvířaty a zahradou
- Kdo topí tepelným čerpadlem, může mít skrytou chybu. Kompresor pak naskočí i 15 000krát ročně
- Pračka při ždímání skáče po koupelně. Někdy stačí drobná úprava, jindy může jít o vážnější závadu
- Koupili hotel, který neznali. Pak zjistili, že vlastní ikonu české architektury