Padesátník, který po ztrátě zaměstnání zůstane na úřadu práce déle než po dobu podpory, nemusí přijít o roky pro důchod. Po dosažení 55 let se mu do důchodového pojištění započítají až tři roky evidence i bez podpory v nezaměstnanosti, mladším lidem nejvýše jeden rok. Pro starobní důchod se ale doby od roku 1996 krátí na 80 %. Výpis z evidence České správy sociálního zabezpečení navíc ukazuje celé období, takže skutečný zápočet bývá při výpočtu penze kratší.
Bez registrace se výpadek do penze nepočítá
Kdo se po ztrátě práce na úřad práce nepřihlásí, tomu se doba bez zaměstnání do důchodu nepočítá vůbec. Delší výpadek pak může snížit budoucí penzi, případně člověka připravit o nárok na důchod úplně. Chybějící roky jde v zákonem stanovených případech dorovnat dobrovolným důchodovým pojištěním na správě sociálního zabezpečení.
Evidence na úřadu práce se totiž do důchodu počítá i v době, kdy člověk nevydělává a neplatí pojistné. Podmínkou je, že ji získal v Česku a za život má alespoň jeden rok pojištění ze zaměstnání nebo z podnikání, třeba i přerušovaně.
Rozsah zápočtu pak záleží hlavně na tom, kdy byl člověk v evidenci a zda pobíral podporu. Doba s podporou v nezaměstnanosti nebo při rekvalifikaci se počítá celá a stejně se hodnotí i měsíce, kdy podpora nešla kvůli odstupnému, odbytnému či odchodnému z minulého místa. Evidence do konce roku 1995 se navíc započítává celá bez ohledu na věk či podporu a ani se nekrátí.
Doba bez podpory se počítá zpětně od důchodu
Jakmile podpora skončí a uchazeč zůstává na úřadu práce dál, stát mu uzná nejvýše tři roky. Posuzuje je zpětně ode dne vzniku nároku na důchod, proto má přednost období nejbližší odchodu do penze. Z doby bez podpory před 55. narozeninami se započítá nejvýše jeden rok, a celkový součet let bez podpory stejně nesmí přesáhnout tři roky.
Jenže u starobního důchodu se všechny doby evidence od roku 1996 krátí na 80 %. Jiné pravidlo platí pro invalidní důchod, kde se započítávají ze 100 %.
|Situace v evidenci úřadu práce
|Započtený rozsah
|Hodnocení pro starobní důchod
|Evidence do 31. prosince 1995
|celá doba
|bez krácení
|S podporou nebo při odstupném
|celá doba
|80 %
|Bez podpory od 55 let věku
|až 3 roky celkem
|80 %
|Bez podpory před 55. rokem věku
|nejvýše 1 rok
|80 %
Jak zápočet funguje na konkrétním příkladu
Kancelář veřejného ochránce práv pravidlo přibližuje na příkladu ženy, která byla na úřadu práce přes čtyři roky, pak znovu nastoupila do zaměstnání a nakonec odešla do řádného starobního důchodu. Prvních osm měsíců měla podporu v nezaměstnanosti a celá tato doba se jí započítala. Ze zbývajícího času bez podpory se jí uznaly jen tři roky nejblíže důchodu, z toho skoro rok ještě před 55. narozeninami. Zbylých devět měsíců bez podpory propadlo bez zápočtu a všechna uznaná doba se pro starobní důchod hodnotila z 80 %.
Předvyplněná čísla v kalkulačce odpovídají příkladu ženy z letáku ombudsmana. Po přepsání na vlastní měsíce s podporou a bez ní kalkulačka ukáže, kolik se z evidence započte do starobního důchodu a kolik propadne.
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Evidence na úřadu práce nesnižuje průměrný výdělek
Měsíce na úřadu práce v rozhodném období pro výpočet penze fungují zároveň jako vyloučená doba. Česká správa sociálního zabezpečení je tak při výpočtu osobního vyměřovacího základu nezahrnuje do počtu let, na které rozpočítává výdělky. Čas bez mzdy proto průměrný měsíční výdělek nestáhne dolů. Započtená náhradní doba se naopak přičte k celkové době pojištění, čímž starobní důchod zvýší.
Přehled dob pojištění neukazuje konečný zápočet
Zapsané doby se dají zkontrolovat online v aplikaci Moje konto na ePortálu ČSSZ s datovou schránkou nebo bankovní identitou, případně na kterékoli okresní správě sociálního zabezpečení v informativním osobním listu důchodového pojištění. Pokud evidence z úřadu práce ve výpisu chybí, lze přes ePortál nebo na úřadě doložit potvrzení úřadu práce, nebo požádat ČSSZ, aby si údaj ověřila sama. Konkrétní zápočet vysvětlí kterákoli okresní správa sociálního zabezpečení.
V informativním přehledu bývá doba na úřadu práce uvedena celá, jenže úřad ji posuzuje až pro konkrétní penzi podle právní úpravy platné při vzniku nároku nebo podání žádosti. Skutečně započtené doby se proto člověk dozví až z osobního listu důchodového pojištění, který přijde společně s rozhodnutím o důchodu.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Betterlife.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (cssz.gov, ochrance).