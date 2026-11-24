Netflix už brzy uvede válečný snímek režiséra Petera Berga (Na život a na smrt, Den patriotů) s názvem Komáří pohár. Film líčí skutečný příběh mladých amerických sportovců, kteří se z univerzitních hřišť dostali přímo do války v Tichomoří. Scénář vychází z románu The Mosquito Bowl: A Game of Life and Death in World War II. Hlavní role ve filmu, jenž měl v amerických kinech premiéru 30. října, ztvárnili Nicholas Galitzine, Bill Skarsgård, Ray Nicholson a Tom Francis.
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Hlavní postavy se ve filmu musely rychle sblížit. Co jim v tom pomohlo?
„Ani jeden jsme se navzájem neznali. Vlastně jsme se předtím nikdy nepotkali,“ prozradil Bill Skarsgård.
„Když jsem četl scénář, věděl jsem, že to bude klíčové a říkal jsem si, že ten film bude fungovat jen tehdy, když se sblížíme stejně jako postavy na jejich cestě. Mohu s jistotou říct, že jsem se při natáčení žádného filmu s hereckým obsazením nikdy tak moc nesblížil. Opravdu mám pocit, že jsme se při natáčení stali blízkými jako rodina,“ doplnil. O čem je válečné drama Komáří pohár?
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amerického univerzitního fotbalu – John McLaughry ( Nicholas Galitzine), Bob Bauman ( Bill Skarsgård), Tony Butkovich ( Ray Nicholson) a David Schreiner ( Tom Francis) – vzdají své slávy a narukují k námořní pěchotě. Plni odhodlání sloužit své vlasti jsou okamžitě vytrženi ze svých idealistických mladických představ a vrženi do kruté reality druhé světové války. Film tak přináší pohled na skutečnou daň války a nezlomná pouta bratrství. Foto: Kane Skennar / Netflix © 2026 Foto: Kane Skennar / Netflix © 2026 Foto: Kane Skennar / Netflix © 2026 Foto: Kane Skennar / Netflix © 2026 Foto: Kane Skennar / Netflix © 2026 Foto: Kane Skennar / Netflix © 2026 Foto: Kane Skennar / Netflix © 2026 Foto: Kane Skennar / Netflix © 2026 Foto: Kane Skennar / Netflix © 2026 Foto: Kane Skennar / Netflix © 2026 Foto: Kane Skennar / Netflix © 2026
Proč se román i film jmenují Komáří pohár? V řadách 4. a 29. pluku sloužilo mnoho hráčů univerzitního fotbalu. Tito mladí muži se rozhodli poměřit své síly a alespoň na chvíli zapomenout na tísnivou realitu kolem sebe.
Na provizorním hřišti se 24. prosince 1944 odehraje zápas, jenž později vejde do historie pod názvem Komáří pohár. Tuto přezdívku si vysloužil podle prostředí, v němž se odehrál. Ostrov Guadalcanal byl totiž plný komárů přenášejících malárii.
První recenze a hodnocení
Jak už bylo naznačeno, recenze jsou velmi rozporuplné. Diváci a filmoví kritici se tentokrát vůbec neshodli a jejich názory na film i hodnocení se výrazně liší. Na
Rotten Tomatoes dostal Komáří pohár od diváků krásných 91 %, kdežto filmoví kritici udělili snímku jen 40 %. To je opravdu propastný rozdíl.
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„Fenomenální film z 2. světové války, který bylo místy těžké sledovat, zároveň byl ale v určitých momentech nádherný. Jako mariňák si vážím těch, kteří obětovali své životy, a jsem rád, že se jejich příběhy dostávají mezi lidi,“ uvedl jeden z diváků.
„Úžasné vizuální zpracování. Máte pocit, jako byste tam s nimi v těch zákopech doopravdy byli. Je to tak realistické! Dojemné a podněcující k zamyšlení,“ souhlasila s ním nadšená divačka.
„Drásavé a syrové válečné záběry, emocionální vazby k postavám, vše propojené s historií a navíc zajímavý příběh,“ liboval si jiný divák. Foto: Kane Skennar/Netflix ©2026
Filmoví kritici však nadšením nejásali.
„Na film, který je doslova zalitý všemi odstíny krvavých scén, je to až zarážejícím způsobem emocionálně chladné,“ napsal Kevin Maher z The Times
„Jde o deprimující podívanou, a to jak kvůli naturalistickému zobrazení bojových scén, tak kvůli kalné, vybledlé kameře, která na vše vrhá mrtvolnou bledost,“ postěžovala si Wendy Ide z The Observeru.
„Jedna hrůza střídá druhou a to vše způsobuje, že tito mladí muži už ani neví, kým vlastně jsou a za co bojují, ani co by je případně mohlo čekat na konci této války,“ zmínil Mark Dujsik z Mark Reviews Movies.
Válečný snímek Komáří pohár bude na Netflixu dostupný od 25. listopadu i s českým dabingem.
Zdroje: Tudum, Rotten Tomatoes, Netflix