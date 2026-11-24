Muži v letu, FOTO: Distr. TV Nova/Oneplay Muži v letu, FOTO: Distr. TV Nova/Oneplay Muži v letu, FOTO: Distr. TV Nova/Oneplay Muži v letu, FOTO: Distr. TV Nova/Oneplay Muži v letu, FOTO: Distr. TV Nova/Oneplay Muži v letu, FOTO: distr. archiv TV Nova
Osmidílný seriál Muži v letu staví do popředí trojici pilotů z Karlštejnska, mezi nimiž to kvůli starým křivdám pořádně jiskří. Když do jejich životů nečekaně zasáhne smrt manželky jednoho z nich, staří rivalové najednou stojí před poslední šancí urovnat dávné spory. Místo tichého smíření ale všechno zamotá záhadná krabice nalezená ve skříni, kolem níž se rychle rozjedou rodinné dohady i hodně riskantní plány. Staří rivalové pod jedním nebem
Tři kamarádi a piloti Béda (Pavel Zedníček), Sláva (Miroslav Donutil) a Josef (Bolek Polívka) si totiž léta nesou staré spory, přes které se nedokážou jen tak přenést. Všechno obrátí naruby náhlá smrt Bédovy manželky Lidky (Milena Steinmasslová), která pro ně představuje nejspíš poslední šanci se konečně usmířit. Klid ale nepřichází, protože Béda vzápětí najde ve skříni záhadnou krabici a ukáže se, že po sobě Lidka zanechala nečekané překvapení, jež vyjde najevo až po jejím odchodu.
Nejvíce to vře mezi leteckým instruktorem Bédou a bývalým profesionálním pilotem Slávou. Béda má v životě dvě velké lásky, svoji ženu a létání, a kvůli oběma dokáže kdykoli vylétnout jak čertík z krabičky. Na jméno proto nemůže přijít Slávovi, jenž po laskavé bylinkářce Lidce celý život tajně pokukoval a nikdy se neoženil.
Sláva to ostatně nemá lehké ani doma, protože i v sedmdesáti letech pořád bydlí se svou energickou matkou Jiřinkou (Libuše Švormová). Neustále se spolu špičkují, máma totiž stále doufá ve vnuky, aby jejich rod nevymřel. Rozhádané kamarády tak nejčastěji klidní statkář a restituent Josef, největší pohodář z celé party se slabostí pro ženy. Jeho manželka Olga (Veronika Freimanová) kvůli tomu v očích chlapů platí za přísnou stíhačku, ačkoli jen pouští hrůzu, aby udržela rodinu pohromadě.
Rodinné starosti kolem Karlštejna
Lidčin odchod navíc rozhýbe i Bédovy děti, kterým se najednou začnou kupit vlastní starosti. Syn Pavel Sýkora (Jan Révai) i dcera Dáša Klajnová (Petra Bučková) mají o tátu strach a oba chtějí, aby o něj bylo dobře postaráno, jenže na samotnou péči nikdo z nich nemá čas. Úspěšný stavební podnikatel Pavel, který nedává city příliš najevo, se totiž naplno věnuje práci stejně jako jeho manželka a producentka reklam Kateřina Sýkorová (Marika Šoposká), takže by vše raději zařídil přes jiné.
Dáša se zase na tátovy výstřelky snaží dívat s odstupem, jako by byla terapeutka, ale ne vždycky jí to vyjde. A její muž Vladimír Klajn (Martin Trnavský) je sice povoláním básník, v praxi však uvažuje ze všech nejvíc při zemi a vedle starosti o Bédu myslí hlavně na to, co bude s jeho domem.
Do karlštejnského dění proto nejvíc zasáhne jejich dcera Tereza Klajnová (Ema Businská). Sama totiž neví, co čekat od života ani od vyšumělého vztahu se samolibým přítelem Felixem (Prokop Zach), který by rád zkusil společné bydlení. Impulzivně se tak sbalí a odjede na Karlštejn pečovat o Bédu, jenže u letiště v karavanu narazí na volnomyšlenkáře Kryštofa Hálka (Václav Matějovský), který touží po pilotním průkazu, i když mu létání dělá špatně.
Riskantní plány po pohřbu
Poklidné loučení s Lidkou se tak hned od začátku zvrhne v pořádnou jízdu. Ještě než skončí pohřeb, příbuzní už řeší dědictví a Béda musí vymyslet, jak naložit s nečekaným dárkem od manželky, na což mu Josef nabídne řešení, které není úplně legální.
Sám Josef se navíc při tajném schovávání nového letadla zaplete do vlastních trablů, když spěchá na svatbu dcery, kterou by nakonec nejradši nestihl. Vrcholem Bédových kousků pak je chvíle, kdy k němu uteče Matěj a Béda jeho přítomnost schválně zatají, aby vytrestal syna Pavla za nezájem, což funguje jen do momentu, než Pavel zavolá policii.
Osmidílný seriál Muži v letu startuje prvním dílem v úterý 24. listopadu na TV Nova a dál poběží každé úterý a čtvrtek.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( tv.nova).