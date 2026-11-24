Jednatřicetiletá
jihokorejská turistka Čchon Ju-ri (v anglických zdrojích Cheon Yu-ri) přijela na indonéské ostrovy Gili na dovolenou. Trojice malých ostrůvků u pobřeží Lomboku, sousedního ostrova Bali, láká cestovatele z celého světa průzračnou vodou, korálovými útesy a mořskými želvami, které se dají pozorovat jen pár metrů od pláže. Odpoledne, které začalo jako každé jiné
V úterý 6. října kolem půl jedné odpoledne místního času vstoupila Čchon Ju-ri do moře u severního pobřeží Gili Trawanganu, největšího z ostrovů, nedaleko místa, kterému turisté říkají Želví bod. Na obličeji měla celoobličejovou šnorchlovací masku s připevněnou akční kamerou. Podle záchranářů se oddělila od svých společníků, protože chtěla najít mořské želvy.
„Svědek viděl turistku plavat a nadnášet se ve vodě bez jakýchkoli potíží,“ řekl indonéské agentuře
ANTARA I Gusti Komang Aryadana, koordinátor záchranné jednotky v nedalekém přístavu Bangsal. Kolem druhé hodiny odpoledne se její společníci vrátili na břeh. Ona mezi nimi nebyla.
Kdo s ní tehdy ve vodě byl, popisují zdroje různě. Jihokorejská televize
SBS píše o přátelích, deník Asia Today o trojici Korejců, se kterými se seznámila až na ostrově. Podle Asia Today spolu na stejném místě šnorchlovali už den předtím.
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Osm dní hledání na moři i ze vzduchu
Nejdřív ji hledali sami společníci s místními obyvateli, pak zmizení nahlásili ostrovní policii. Podle indonéského zpravodajského serveru
detikBali vyjeli záchranáři z přístavu Bangsal ještě týž den. V dalších dnech se do pátrání zapojila záchranná loď KN SAR 220 z Mataramu, nafukovací čluny, indonéské námořnictvo, vodní policie, potápěči, rybáři i drony s termokamerou.
Záchranáři postupně rozšiřovali oblast podle mořských proudů. Prohledávali vody kolem všech tří ostrovů Gili, pobřeží Lomboku, Lombocký průliv i moře směrem k Bali. Podle korejského krajanského listu
Hanin Post, který vychází v Indonésii, skončilo oficiální pátrání 13. října po osmi dnech, tedy o den později, než bývá obvyklé, a to po dohodě s rodinou. Šéf záchranné služby v Mataramu Muhamad Hariyadi slíbil, že pátrání okamžitě obnoví, jakmile se objeví nová stopa. Moře do té doby nevydalo nic, ani masku, ani kameru. Letáky s její fotkou obletěly celou Koreu
Rodiče pohřešované přiletěli na Lombok a podle Hanin Post s pátracími čluny vyjížděli na moře. Když oficiální pátrání skončilo, začali blízcí hledat na vlastní pěst. Na začátku listopadu se po korejských sociálních sítích rozšířily letáky s fotografií Čchon Ju-ri a popisem jejího oblečení. Za informace, které pomohou ji najít, nabízí rodina podle televize
SBS odměnu 50 milionů rupií, tedy zhruba 61 000 korun.
Blízcí prosí každého, kdo byl ten den mezi půl jednou a druhou hodinou odpoledne na severu ostrova, o fotky, videa nebo záznamy z kamer. „Pokud máte záběry z dronu z doby nehody nebo záznamy o plavbách lodí, určitě se nám ozvěte,“ zní prosba z okruhu přátel, kterou zveřejnil deník
Asia Today. Přátelé v něm zároveň kritizovali, že korejské velvyslanectví rodině prakticky nepomohlo a místní úřady postupují pomalu. Hanin Post naopak píše, že se pátrání účastnili i pracovníci korejského konzulátu na Bali.
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Proudy, které nedávají druhou šanci
Zda pohřešovanou odnesl mořský proud, zatím nikdo nepotvrdil. Vody mezi ostrovy Gili ale mají pověst nevyzpytatelných. „V těchto vodách jsou neustálé proudy, takže když se jen necháte nadnášet, nutně vás to odnese na moře,“ upozorňuje pro televizi
SBS Park Tae-soon, předseda Korejské asociace na Lomboku. Podobné nehody se tu podle předsedy asociace stávají jednou až dvakrát ročně.
Ostrovy už podobný příběh zažily. V září 2018 tu podle cestovatelského webu
TravelMole našli mrtvého korejského turistu a jeho devatenáctiletá kamarádka, se kterou šnorchloval mezi ostrovy Gili Trawangan a Gili Meno, zůstala nezvěstná. Policie tehdy jako možnou příčinu zmiňovala silné proudy.
Park Tae-soon turistům radí vyrážet na šnorchlování s průvodcem a v záchranné vestě. Podobně mluví i organizátoři výletů na nedaleké Nusa Penidě, kteří podle agentury
ANTARA letos v listopadu vyzvali návštěvníky, aby si vybírali cestovní kanceláře s průvodcem a bezpečnostním vybavením a řídili se aktuálním stavem proudů a vln.
Pro rodinu Čchon Ju-ri jsou ale rady pro ostatní turisty slabou útěchou. Od jejího zmizení uplynulo víc než pět týdnů,
moře zatím nevydalo jedinou stopu a blízcí dál doufají, že se ozve někdo, kdo tehdy na pláži viděl něco, co jim pomůže najít odpověď.
Zdroje: ANTARA, detikBali, Hanin Post, Asia Today, SBS, TravelMole