Mnoho lidí si roky odkládá část výplaty do obálky ve skříni. Jednoho dne ji chtějí odnést do banky. Na pobočce pak může přijít otázka, na kterou nemají připravenou odpověď: odkud ty peníze jsou?
Úspory doma zákon nezakazuje
Držet doma hotovost smíte a vklad na vlastní účet zákon o omezení plateb v hotovosti vůbec nepovažuje za platbu. Netýká se ho proto ani limit 270 000 Kč, který k listopadu 2026 platí pro součet plateb jednoho plátce témuž příjemci za jeden den.
Úřad začne zajímat teprve obálka, ke které chybí papírová stopa, případně peníze vydělané načerno. Kdo má v obálce zdaněnou mzdu nebo dědictví a umí to podložit papíry, nemusí se obávat.
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Aktuální případ popsala pro Novinky.cz v listopadu 2026 organizace Rozkoš bez rizika. Její klientky musely po větším vkladu doložit bance původ peněz, přiznaly výdělek ze sexbyznysu a finanční úřad jim daň zpětně doměřil.
Dokazovat musí majitel peněz
Když má finanční úřad důvodné pochybnosti o původu peněz a vyzve člověka k vysvětlení, musí ten sám prokázat, že peníze pocházejí ze zdaněných, osvobozených nebo nezdanitelných zdrojů. Jde o základní princip daňového řádu. Nejvyšší správní soud opakovaně rozhodl, že samotné tvrzení o rodinných úsporách nestačí. Čestné prohlášení úřad sice zhodnotí, samo ale zpravidla nic neprokáže.
Když úřad zpochybní původ peněz, musí jejich majitel sám doložit, že pocházejí ze zdaněných nebo osvobozených zdrojů. Ilustrační foto. Zdroj: Vitaly Gariev / Unsplash.
V rozsudku z června 2024 soud dodal, že vysvětlení se nevyhne ani člověk, který nepodniká a evidenci příjmů vést nemusí. Doklady chtějí i banky a každá sama určuje, které. Poslouží třeba výplatní pásky či daňová přiznání z let, kdy jste spořili, starší výpisy, rozhodnutí o dědictví, darovací smlouva od rodičů nebo kupní smlouva na prodanou motorku.
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Zvláštní prověrka majetku přichází jen při důvodných pochybnostech a rozdílu nad 5 000 000 Kč mezi přiznanými příjmy a nárůstem majetku nebo spotřebou, takže běžné úspory se jí netýkají. Podle zákona k listopadu 2026 musíte dar nebo dědictví nad 5 000 000 Kč, i od příbuzných, oznámit úřadu do konce lhůty pro přiznání za rok, kdy jste je dostali, jinak hrozí pokuta. Neplatí to pro příjmy, které úřad zjistí z rejstříků a evidencí, jejichž seznam zveřejňuje.
Jak se o vkladu dozví úřad
Zákon proti praní peněz ukládá bance sledovat, jestli obchody klienta odpovídají tomu, co o něm ví, včetně původu peněz. Pevnou hranici, od které vklad prověřuje, si podle vyjádření bank pro deník Echo24 z ledna 2023 každá určuje sama a nezveřejňuje ji. Rozkouskovat obálku do menších vkladů je chyba. Zákon totiž nezvykle hustý sled operací v krátkém čase řadí mezi znaky podezřelého obchodu.
Kdo papíry nedodá, riskuje, že mu banka vklad nepřijme a v krajním případě vypoví i smlouvu. Podezřelé obchody banka hlásí Finančnímu analytickému úřadu, který může zjištění předat Generálnímu finančnímu ředitelství. Finanční úřad si navíc může od banky přímo vyžádat výpisy i údaj o tom, kdo peníze vložil.
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Nejlevnější je přijít s opravou dřív než úřad. Přiznání podané až během zahájeného doměřovacího řízení přípustné není a penále neodvrátí. Kromě daně zaplatíte podle zákona k listopadu 2026:
Situace Platíte daň doměří úřad, třeba po kontrole penále 20 % a úrok z prodlení podáte přípustné dodatečné přiznání, i na výzvu úřadu jen úrok z prodlení přiznání jste vůbec nepodali navíc pokutu za opožděné tvrzení Tři roky jsou základ, deset let strop
Lhůta pro doměření daně je podle daňového řádu k listopadu 2026 tři roky. Začíná běžet dnem, kdy uplynul termín pro řádné přiznání za rok, ve kterém jste peníze vydělali. Když úřad v posledních 12 měsících před jejím koncem rozhodne o dani nebo vás vyzve k dodatečnému přiznání a výzva vede k doměření, prodlouží se lhůta o rok. Zahájení daňové kontroly před koncem lhůty ji spustí znovu.
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Vyšší daň ale úřad může doměřit nejpozději do 10 let od začátku lhůty. Po jejím konci už daň stanovit nelze, výjimkou je mimo jiné pravomocné rozhodnutí soudu o spáchání daňového trestného činu. Pokud ovšem tvrdíte, že jde o staré úspory, musíte sami doložit, že jste peníze měli už tehdy, a to jakýmkoli způsobem.
Než ponesete větší obnos do banky, dejte dohromady doklady o jeho původu a schovejte je, dokud může úřad daň doměřit. U vyšších částek nebo po výzvě banky či úřadu se poraďte s daňovým poradcem.
Zdroje: https://www.novinky.cz/clanek/domaci-sexualni-pracovnice-donesly-penize-do-banky-ta-je-nahlasila-a-stat-vymeril-dan-40606974, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-280, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-586, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2008-253, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-254, https://financnisprava.gov.cz/assets/cs/prilohy/d-sprava-dani-a-poplatku/13197_26_MP_k_uplynuti_lhuty_pro_stanoveni_dane.pdf, https://financnisprava.gov.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/tiskove-zpravy-gfr/tiskove-zpravy-2016/chybne-uplatnena-sleva-na-dani-nebo-nepriznany-prijem-muze-prijit-draho-resenim-je-podat-dodatecne-priznani, https://mf.gov.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2016/zakon-o-prokazovani-puvodu-majetku-dnes-26765, https://epravo.cz/top/clanky/lhuta-pro-stanoveni-dane-10-let-a-dost-nebo-ne-118321.html, https://www.dauc.cz/clanky/15437/puvod-financnich-prostredku-a-dukazni-bremeno, https://vyhledavac.nssoud.cz/DokumentOriginal/Index/236111, https://www.echo24.cz/a/HZufA/zpravy-ekonomika-banky-dohled-nad-hotovosti, https://rb.cz/o-nas/aml-a-kyc/overeni-klienta, https://www.banky.cz/poradna/mam-doma-vysokou-hotovost/, https://www.forvismazars.com/cz/cs/prehledy/forvis-mazars-v-mediich/archiv-2026/nahlaste-osvobozene-prijmy.-pokuty-jsou-razantni, https://vyhledavac.nssoud.cz/DokumentOriginal/Index/701511, https://www.arecenze.cz/clanky/v-cesku-je-pomalu-hrich-mit-hotovost-pise-diskutujici-zenam-po-vkladu-do-banky-urad-domeril-dan
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