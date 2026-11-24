Zpráva přijde z neznámého čísla, často právě s předvolbou +33. Na displeji se objeví něco jako: „Mami, rozbil se mi telefon, tohle je moje nové číslo, napiš mi sem.“ Komunikace se přesune na WhatsApp a během několika minut následuje prosba o zaplacení naléhavé faktury. Odesílatel tvrdí, že se kvůli poruše telefonu nemůže dostat do internetového bankovnictví. Stačí jedna platba a peníze zmizí na účtu podvodníka. Policie v několika krajích evidovala desítky takových případů už během letních měsíců roku 2025 a vlna pokračuje i v roce 2026. Nejde o žádnou novinku, ale o stále se opakující scénář, který funguje, protože útočník potřebuje jediné: aby oběť alespoň jednou uvěřila, že si píše se svým blízkým.
Proč zrovna +33 a jak celý podvod probíhá
Předvolba +33 patří Francii. Sama o sobě není důvodem k podezření – z francouzského čísla může volat nebo psát kdokoli z legitimních důvodů. V konkrétní vlně podvodů, na kterou upozornila policie ve středních Čechách, se však tato předvolba opakovala u desítek podvodných zpráv. Podle varování na portálu Bezpečné Brandýsko šlo o 23 případů v oblasti Praha-východ. Na Kladensku policie za stejné období zaznamenala dalších 18 případů.
Scénář je pokaždé téměř totožný:
- Úvodní SMS nebo zpráva na WhatsAppu – „Ahoj mami/tati, rozbil se mi mobil, tohle je moje nové číslo.“
- Přesun na WhatsApp – pokud první kontakt přijde prostřednictvím SMS, pachatel oběť rychle navede do chatovací aplikace.
- Legenda o rozbitém telefonu – pachatel vysvětluje, proč píše z cizího čísla a proč se nemůže přihlásit do internetového bankovnictví.
- Žádost o platbu – pošle číslo účtu, uvede částku a tlačí na okamžité odeslání peněz.
- Další faktura – pokud oběť první platbu odešle, pachatel často zkouší požádat o další peníze.
Kombinace zahraničního čísla, obecného oslovení „mami“ bez uvedení konkrétního jména a naléhavého požadavku na platbu je dostatečným důvodem komunikaci přerušit a ověřit si situaci jiným způsobem. Nejlépe zavoláním na původní číslo dítěte, které máte uložené v telefonu.
Škody jdou do statisíců, v součtu přes milion
Částky, o které lidé přicházejí, rozhodně nejsou zanedbatelné. Policie Královéhradeckého kraje popsala případy se škodou přes 30 tisíc, téměř 72 tisíc a více než 300 tisíc korun. V Karlovarském kraji přišla jedna z obětí o 90 tisíc korun. V Děčíně žena odeslala téměř 350 tisíc korun, než banka zastavila další dvě platby. V Moravskoslezském kraji policie od poloviny července 2025 evidovala více než deset případů s celkovou škodou přesahující milion korun.
Oběťmi se přitom nestávají jen senioři. Policie výslovně upozorňuje, že naletět může kdokoli. Podvodné zprávy totiž nemusí působit amatérsky a jejich autoři cíleně využívají emoce a časový tlak. Komerční banka ve své tiskové zprávě z května 2025 varovala, že podvodníci se vydávají nejen za členy rodiny, ale také za známé či kolegy. Česká bankovní asociace vydala vlastní upozornění pod titulkem „ČBA varuje před novým podvodem na WhatsAppu“.
Dvě větve jednoho útoku
Je důležité vědět, že existují dvě odlišné varianty tohoto podvodu:
- Falešné dítě z neznámého čísla – klasický scénář popsaný výše. Pachatel píše z cizího čísla, předstírá, že má rozbitý telefon, a žádá o peníze. Oběť si nové číslo neověří, protože příběh o porouchaném mobilu zní věrohodně.
- Zneužitý účet na WhatsAppu – pachatel nejprve získá kontrolu nad účtem někoho jiného, typicky prostřednictvím podvodného odkazu, který se tváří jako hlasování v soutěži nebo žádost o stipendium. Poté začne jménem napadeného uživatele oslovovat jeho kontakty a žádat je o půjčku. Oběť vidí známý profil i předchozí konverzaci, a proto její ostražitost výrazně klesá.
Druhá varianta je obzvlášť zákeřná. Komerční banka v roce 2026 upozornila na nárůst případů, při nichž podvodníci zneužívají již existující profily. Jihočeská policie zaznamenala také případy, kdy pachatel po přijetí platby posílal falešné potvrzení ve formátu PDF. I takový dokument může být dalším pokusem oklamat oběť a přesvědčit ji, že je všechno v pořádku.
Co dělat, když vám taková zpráva přijde
Nejdůležitější pravidlo je jednoduché: neodpovídejte a zavolejte na číslo, které máte u dítěte nebo příbuzného dlouhodobě uložené v kontaktech. Nevolejte na číslo uvedené v podezřelé zprávě a nesnažte se situaci ověřit prostřednictvím stejného chatu.
Pokud takovou zprávu dostanete:
- Neklikejte na žádné odkazy, neposílejte peníze ani ověřovací kódy.
- Pořiďte snímky obrazovky a uložte si číslo odesílatele i čas přijetí zprávy. Komunikaci nemažte, může posloužit jako důkaz.
- Podezřelou SMS můžete nahlásit operátorovi jejím přeposláním na číslo 7726.
- Pokud jste už peníze odeslali, okamžitě kontaktujte svou banku. Rozhodují minuty. V Děčíně se bance podařilo zablokovat další dvě platby a v jednom z případů v Moravskoslezském kraji se dokonce podařilo peníze získat zpět.
Policie doporučuje také jeden praktický způsob prevence: domluvte si v rodině jednoduché ověřovací heslo nebo kontrolní otázku, kterou budou znát pouze její členové. Mělo by jít o něco, co podvodník nemůže snadno zjistit. Až příště přijde zpráva „mami, mám nové číslo“, stačí se na heslo zeptat. Odpověď vám pomůže ověřit, s kým skutečně komunikujete.
Podvod s rozbitým telefonem není nový a jen tak nezmizí. Mění se telefonní čísla i předvolby, ale samotná legenda zůstává stejná. Jedinou spolehlivou obranou je návyk, který si člověk vytvoří ještě předtím, než podobná zpráva dorazí: nikdy neposílat peníze na základě zprávy v chatu, aniž by si nejprve ověřil, s kým skutečně mluví.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Jiří Pacovský