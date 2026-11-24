Kdo si v lednu přepočítá novou výplatu důchodu, velkou radost mít nebude. Přidání vyjde výrazně skromněji než loni a nedosáhne ani na leden 2025. Zásluhová část důchodu se přitom téměř nepohne. Slibovaný příspěvek navíc má zatím daleko k jistotě.
Lednové číslo: 304 korun
Od 1. ledna 2027 přibude průměrnému starobnímu důchodu 304 Kč měsíčně. Podle odhadu, který MPSV zveřejnilo v tiskové zprávě ze září 2026, se tak dostane zhruba na 22 196 Kč. Rozpočítáno na jednotlivé dny jde zhruba o 10 Kč, na rohlík a jogurt to nestačí.
Přidání kolem 10 Kč denně nepokryje ani běžný nákup pečiva a jogurtu. Ilustrační foto. Zdroj: Teona Swift / Pexels.
Tato čísla platí pro průměrný starobní důchod. Lidé s invalidním nebo pozůstalostním důchodem a také ti, kdo mají důchod hodně nízký nebo naopak vysoký, dostanou jiné přidání.
Přečtěte si také: Symboly v šuplíku pračky (2026): I značí předpírku, II hlavní praní, květina aviváž. Záměny si nemusíte všimnout roky V lednu 2026 přidali víc než dvakrát tolik
Proti předchozím rokům je lednové zvýšení pro rok 2027 skromné. Je menší než polovina toho, co průměrný starobní důchod dostal v lednu 2026, a mírně zaostává i za lednem 2025.
Valorizace Průměrné přidání ke starobnímu důchodu leden 2025 asi 358 Kč leden 2026 asi 668 Kč leden 2027 304 Kč
Ministerstvo malé číslo vysvětluje tím, že ceny teď rostou pomalu. „Relativně nízká valorizace je z jednoho pohledu také pozitivní zprávou, protože odráží nízkou inflaci,“ uvedl v zářijové tiskové zprávě MPSV Aleš Juchelka, ministr práce a sociálních věcí.
Přečtěte si také: Na Čechy se žumpou míří nová povinnost. Kdo ji od roku 2027 zanedbá, riskuje pokutu Zásluhová část se skoro nehne
Důchod má dvě části. Základní výměra je stejná pro všechny druhy důchodů a od 1. ledna 2027 vzroste o 270 Kč na 5 170 Kč měsíčně. Procentní neboli zásluhová výměra se zvýší jen o 0,2 % své dosavadní výše, což u průměrného starobního důchodu dělá 34 Kč.
Zákonný vzorec drží základní výměru na desetině průměrné mzdy, takže roste i v době nízké inflace. Procentní výměra se ze zákona zvýší jen tak, aby průměrný starobní důchod vzrostl celkem o růst cen u domácností důchodců a třetinu růstu reálné mzdy. Když takový růst pokryje už samotné zvýšení základní výměry, zásluhová část ze zákona nevzroste vůbec.
Pro rok 2027 by se tedy ze zákona zvedla jen základní výměra a o celém zvýšení zásluhové části rozhodla vláda. Mohla jít ještě dál, protože smí přidat až do celkového růstu průměrného starobního důchodu o 2,7 %. Využila zhruba polovinu tohoto stropu.
Přečtěte si také: Dlužíte na pojistném? Od roku 2028 po vás má jít finanční úřad, který sahá hlavně na účet Kdo odešel do penze dřív, dostane jen pevnou část
Hůř dopadnou lidé s předčasným důchodem přiznaným po 30. září 2023, kteří do konce roku 2026 nedosáhnou důchodového věku. Od 1. ledna 2027 se jim zvýší jen základní výměra o 270 Kč a procentní část zůstane stejná.
Lidé s nejnižšími důchody jsou na tom lépe. Minimální procentní výměra je navázaná na základní výměru, takže od 1. ledna 2027 roste spolu s ní a nejnižší důchody se zvednou výrazněji.
Dva tisíce zatím jen v návrhu
Jako náplast navrhuje vládní koalice jednorázový příspěvek 2 000 Kč pro důchodce, jejichž důchod byl přiznaný ještě před rokem 2027. Jde o pozměňovací návrh k vládní důchodové novele, který sociální výbor Sněmovny doporučil hlasy koalice. Ke 24. listopadu 2026 ho ale Sněmovna ve třetím čtení dosud neschválila a pak musí projít ještě Senátem a prezidentem. Podle návrhu má platit:
Přečtěte si také: Test 11 bílých jogurtů (2026): Propadl hořký selský kelímek privátní značky, vyhrál Hollandia Selský nárok mají příjemci českého důchodu přiznaného ode dne před 1. lednem 2027, včetně předčasných, invalidních a pozůstalostních důchodů, pokud mají nárok na výplatu důchodu aspoň po část měsíce, ve kterém se příspěvek vyplácí, kdo má důchod přiznaný až od data v roce 2027, příspěvek nedostane, kdo bere víc důchodů, dostane příspěvek jen jednou, příspěvek měsíční důchod trvale nezvýší a do dalších valorizací se nepromítne.
S lednovým důchodem příspěvek nepřijde. Pokud projde, vyplatí ho podle návrhu bez žádosti úřad, který vyplácí důchod, u většiny lidí ČSSZ. Peníze mají přijít v termínu výplaty důchodu ve druhém měsíci po účinnosti zákona, tedy nejdříve v březnu 2027. Žádat bude muset jen ten, komu v tom měsíci skončí nárok na výplatu důchodu ještě před termínem výplaty.
Ani kvůli valorizaci nemusíte nic vyřizovat. Úřad, který důchod vyplácí, ji sám promítne do lednové výplaty. U většiny lidí je to ČSSZ, u důchodů z resortů obrany, vnitra a spravedlnosti jejich vlastní úřady. Novou částku uvidí každý na lednové výplatě a ČSSZ ji uvede i v oznámení o valorizaci.
Přečtěte si také: Muž z Bavorska našel v použitém trezoru zlatý slitek za 780 000 Kč: V Česku by nálezné činilo asi 78 000 Kč
Zdroje: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2026-177, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-155, https://www.finance.cz/clanky/valorizace-duchodu-2027-jak-duchody-vzrostou-v-pristim-roce-oznamila-babisova-vlada/, https://www.finance.cz/clanky/rust-duchodu-od-1-ledna-2027-bude-pro-predcasne-duchodce-nizsi-o-kolik/, https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/2877530, https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/2900603, https://cnn.iprima.cz/prehledne-vlada-predstavila-zvyseni-duchodu-koho-a-jak-se-zmeny-dotknou-522716, https://www.e15.cz/valorizace-duchodu-2027, https://mpsv.gov.cz/duchody-se-v-lednu-opet-navysi-prumerna-starobni-penze-dosahne-21-839-korun-mesicne, https://www.cssz.cz/documents/20143/2601092/TZ_Od_ledna_2025_zvy%CC%81s%CC%8Ci%CC%81_pravidelna%CC%81_valorizace_du%CC%8Achody_starobni%CC%81_du%CC%8Achody_vzrostou_v_pru%CC%8Ame%CC%8Cru_pr%CC%8Cibliz%CC%8Cne%CC%8C_o_358_Kc%CC%8C.pdf/8d26e3a9-848f-48c0-f6c9-42aa8e72c647, https://energozrouti.cz/clanek/mimoradny-prispevek-2000-korun-duchodci-petr-pavel, https://cesky.radio.cz/socialni-vybor-doporucil-snemovne-schvalit-2000-kc-duchodcum-i-vekove-valorizace-8899936, https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=10&t=270, https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=281280, https://mpsv.gov.cz/vlada-schvalila-valorizaci-duchodu-prumerny-duchod-vzroste-na-22-196-korun-k-tomu-duchodci-obdrzi-jednorazove-2-000-korun-navic