Z Pálavy přes Vysočinu až na Ještěd. Seriál Direct Road Classics odtajnil plány na sezonu 2027
Baví vás články Centrum.cz?
Vídejte je na Googlu častěji.
road classic
Článek byl publikován 24.11.2026 10:44
Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina loni zažila rekordní rok, více než 52 000 výjezdů, nejvíce v...
Kdo vlastně jsem jako lékař? Jaká je moje činnost, moje poslání, moje role? Každý lékař může svou roli...
Turistická sezona na jižní Moravě letos přináší překvapivý vývoj. Celkové počty hostů sice zůstávají...
Hasičský záchranný sbor České republiky zahájil přebírání osobní balistické ochrany. Od společnosti 4M...
Portál Náš REGION přináší aktuální dění z jednotlivých krajů České republiky s důrazem na lokální témata. Každý region má své vlastní sekce a redaktory, takže čtenář najde nejen zprávy o politice a ekonomice, ale i informace o kultuře, dopravě, školství nebo životním stylu přímo ze svého...Všechny články tohoto autora →