Dva vpichy místo rozříznutí břicha. Budějovičtí lékaři zvládli unikátní cévní zákrok
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Dva vpichy místo rozříznutí břicha. Budějovičtí lékaři zvládli unikátní cévní zákrokZdroj: Nemocnice České Budějovice
Článek byl publikován 24.11.2026 11:31
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