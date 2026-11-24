Miminko se narodilo ve 25. týdnu těhotenství uprostřed letu do Pekingu v roce 2024. Sestra Chen ho oživila a stabilizovala do přistání
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Bez popiskuZdroj: Ilustrační fotografie: Karelj / Public domain
Článek byl publikován 24.11.2026 11:33
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