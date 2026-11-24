Ztracenou fenku hledají po celé Praze, lidé ji poznají podle zvláštních pacek
Baví vás články Centrum.cz?
Vídejte je na Googlu častěji.
Ztracenou fenku hledají po celé Praze, lidé ji poznají podle zvláštních pacekZdroj: Jířa Valouchová
Článek byl publikován 24.11.2026 11:33
Na Staroměstském náměstím už je v kotvicí šachtě usazen nový vánoční strom z Podještědí, je zajištěn...
Už deset let sbírají experti z Národního centra pro kontrolu dokladů dokumenty, které pocházejí z dílen...
Pražští kriminalisté navrhli obžalovat třiapadesátiletého psychoterapeuta, který podle nich zneužíval a...
Rekonstrukce stadionu Bohemians ve Vršovicích zažila první komplikace, při sestavování se tam převrátil...
Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...Všechny články tohoto autora →