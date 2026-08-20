Kolik listů odstranit, aby rajčata rychleji dozrála

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Kolik listů odstranit, aby rajčata rychleji dozrálaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Ke konci léta se snažíme urychlit dozrávání rajčat. Jedním z nejčastějších doporučení je odstraňování listů. Tento zásah skutečně může pomoci, ale pouze tehdy, pokud se provádí správně. Kolik listů tedy odstranit, aby rajčata dozrála rychleji a zároveň zůstala zdravá?
rajče
Zdroj: Pixabay
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