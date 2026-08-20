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Na pánvi se může stát jedem. Olej, jenž se na smažení moc nehodí

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Dennívýzva
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Milujete smažené pokrmy, nebo si je prostě aspoň čas od času připravíte? Jasně, nic zvláštního, třeba takový smažený sýr, květák nebo hranolky rozhodně stojí za to. A co teprve takové langoše? Člověku se sbíhají sliny. Pro správné smažení je třeba zvolit správný olej. Mnozí z nás bohužel používají takový, který se může při vyšších teplotách proměnit v něco, co jíst prostě nechcete. Ano, řeč je o slunečnicovém oleji. Proč tomu tak a je a jaké jsou alternativy? To vám prozradíme v následujících řádcích.
Smažení řízků

Smažení řízků

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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