Milovníci květin pozor: tyto druhy nechte v přírodě, jinak si domů přinesete nevítané hosty

Každou ženu potěší květiny, ať na zahrádce nebo ve váze. Některými druhy je ovšem lepší kochat se jen v přírodě. Hrozí totiž, že si s pestrými voňavými květy přinesete domů i odpudivý hmyz v podobě štěnic, a to rozhodně nechcete. O jaké konkrétní druhy květin se jedná?
Slunečnice jsou plné hmyzu
Tato rostlina je přímo symbolem léta a interiér dokáže rozzářit svými sytými barvami. Vzhledem k tomu, že má husté okvětní lístky, se v jejím středu zdržují různé druhy hmyzu, a to včetně štěnic. Pokud už si tyto květiny ve svém domě neumíte odepřít, pořádně zkontrolujte okvětní lístky, jestli v nich nečíhají nezvaní hosté.
Pozor na pestré chryzantémy
Chryzantémy už dávno nejsou vnímány jen jako hřbitovní kytky. Staly se neodmyslitelnou součástí zejména podzimních truhlíků a svou oblibu si našly i jako řezané květiny. Jak by také ne. Jedná se o odolné rostliny, které vynikají svými pestrými květy. Bohužel tímto lákají i škodlivý hmyz. Navíc se prodávají v obalech, ve kterých se mohou ukrývat i vajíčka škůdců. Pokud si už tyto kytky koupíte nebo dostanete, doporučujeme je pořádně prohlédnout a ponechat pár dní na zahradě nebo balkóně.
Foto: Unsplash
Levandule odpuzuje i láká hmyz
Tato rostlina je skvělým pomocníkem v boji proti některým hmyzím škůdcům, jako jsou například moli nebo komáři. Oblíbená je sušená levandule, která dokáže provonět šatník a vypudit z něj zmiňované moly. Ovšem sušené svazečky mohou být rizikem toho, že si do domácnosti zavlečete štěnice, pokud jsou špatně skladované. Z těchto důvodů sušenou levanduli kupujte jen od prověřených prodejců na doma ji skladujte zásadně v dobře uzavíratelných nádobách.
Prevence před nechtěnými škůdci
Na závěr vám poradíme pár triků, jak se těšit z pestrobarevných květin a vyvarovat se přítomnosti otravného hmyzu. Než rostliny umístíte v domácnosti, pořádně je prohlédněte. Nekupujte květiny od pochybných prodejců. Pokud máte pochybnosti, umístěte rostlinu raději na několik dní do karantény na chladné místo.
Zdroje info: Autorka, https://www.ireceptar.cz/domov-a-bydleni/rostliny-plne-stenic/
Náhledové foto: Pixabay
The post Milovníci květin pozor: tyto druhy nechte v přírodě, jinak si domů přinesete nevítané hosty first appeared on Naše zahrada.