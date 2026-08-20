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Milovníci květin pozor: tyto druhy nechte v přírodě, jinak si domů přinesete nevítané hosty

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Každou ženu potěší květiny, ať na zahrádce nebo ve váze. Některými druhy je ovšem lepší kochat se jen v přírodě. Hrozí totiž, že si s pestrými voňavými květy přinesete domů i odpudivý hmyz v podobě štěnic, a to rozhodně nechcete. O jaké konkrétní druhy květin se jedná?
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Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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