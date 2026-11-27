Perleťové nehty patří mezi trendy letošní zimy. Elegantně vypadají i na úplně krátkých nehtech
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Krátké nehty s jemnou perleťovou manikúrou (ilustrační snímek)Zdroj: generováno ChatGPT
Článek byl publikován 27.11.2026 08:49
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