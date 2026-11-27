Síť benzinek překvapila řidiče, dočasně zlevnila Natural 95 na 33,90 Kč za litr
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Síť benzinek překvapila řidiče, dočasně zlevnila Natural 95 na 33,90 Kč za litr
Článek byl publikován 27.11.2026 11:39
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ČRnehody.cz přináší informace o tom, kde se aktuálně staly dopravní nehody a kde jsou na silnicích dopravní omezení. Pomáháme tak řidičům, aby se nedostali do zbytečných dopravních kolon. Informace o nehodách také přispívají k prevenci a bezpečnosti na silnicích.Všechny články tohoto autora →