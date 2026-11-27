Ke vchodu Okresního soudu Praha-západ dorazil Karlos Vémola, 41letý český bojovník v polotěžké váze (do 93 kg) s bilancí 39-9-0, v doprovodu advokáta Štěpána Ciprýna. Lela Ceterová, matka jeho tří dětí, s ním nepřišla. Dveře jednací síně se zavřely a veřejnost dovnitř nesměla, protože se řešila péče o tři nezletilé děti. Jediné, co z té návštěvy soudu zůstalo veřejné, se tak odehrálo na chodbě. Redakce MMAmag proto nahlédla do právní úpravy, která pro takové spory platí od 1. ledna 2026, a do starších Vémolových vyjádření o péči.
Na chodbě přišla řeč na rok 2036
Vémola přijel k soudu 26. listopadu 2026 jako účastník opatrovnického řízení, ne jako sportovec. Podle textu, který ten den zveřejnil eXtra.cz, probíral na chodbě s kolizní opatrovnicí mimo jiné to, kde a s kým bude Ceterová bydlet za deset let, dále finance a jeho schopnost dál hradit školné. Kolizní opatrovnice podle téhož textu zmiňovala společnou péči. Podle Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí kolizní opatrovník v řízení nezastupuje ani jednoho z rodičů, ale dítě.
Rozhovory měly pokračovat ještě přibližně půl hodiny po skončení jednání za zavřenými dveřmi. Ciprýn pak novinářům výsledek ani případnou dohodu nesdělil. Expres.cz uvádí, že detaily nemohl komentovat kvůli ochraně dětí.
Druhá strana sporu u soudu vůbec nebyla a důvod popsala sama na svém Instagramu ještě večer předtím.
Místo soudní síně skončila u lékaře
Ceterová se z jednání omluvila ze zdravotních důvodů a podle médií vyhledala den předtím večer lékařskou pomoc. „Poslední dny byly pro mě velmi náročné a moje tělo už to jednoduše nedávalo“, napsala podle nich na svůj Instagram. Redakce MMAmag prošla mediální záznamy, které se na její profil odvolávají: mluví v nich obecně o vyčerpání, žádnou diagnózu neuvádí.
Nepřítomnost měla i druhý důvod. Blesk.cz píše, že žádala o odročení kvůli nemoci svého advokáta, soud jí nevyhověl a právníka zastoupil koncipient. Jde o informaci médií, ne o stanovisko soudu.
V debatě na chodbě přitom zaznělo spojení, které má od ledna 2026 u soudu jiný obsah než dřív.
Co se v Česku od ledna změnilo v rozhodování o dětech
Z tiskové zprávy Ministerstva spravedlnosti a ze znění občanského zákoníku, které redakce MMAmag prošla, plyne, že u rodičů nezletilého dítěte soud od 1. ledna 2026 rozhoduje o poměrech dítěte a o rozvodu v jediném spojeném řízení. Nálepky výlučné, střídavé a společné péče ministerstvo označilo za zrušené; cílem bylo podle něj odstranit boj o ně.
V e-Sbírce k zákonu č. 89/2012 Sb. stojí v § 907: „Nerozhodne-li soud podle odstavce 1, určí rozsah péče o dítě každého z rodičů, a to s uvážením zájmu dítěte“. Soud tedy neurčuje značku, ale konkrétní rozsah péče každého rodiče.
Druhá věc, kterou je dobré říct nahlas: tohle není trestní řízení. Nikomu nehrozí trest a neposuzuje se vina. Řeší se péče, styk a výživné. Školné, o kterém podle eXtra.cz na chodbě padla řeč, spadá do rámce § 915, podle něhož má být životní úroveň dítěte zásadně shodná s životní úrovní rodičů. Jak se k penězům a péči stavěl Vémola dřív, je přitom veřejně známé.
Koncem října mluvil Vémola o dětech jinak
Konec října zněl jistěji. Expres.cz 28. října 2026 citoval Vémolu slovy „Máme je ve střídavé péči, mám je většinu času já“ a psal, že se rodiče na rozdělení péče už shodli a zbývá vyřešit výživné. Po jednání 26. listopadu 2026 zaznělo z jeho strany jen to, že v dohodu na společné péči dál doufá; sdělil to podle eXtra.cz jeho advokát.
Dvě vyjádření, dvě data, posun od hotové věci k naději. Vedle sebe je postavila redakce MMAmag na základě obou mediálních záznamů. Potvrzené není ani jedno: jde o tvrzení jedné strany.
Proč se veřejnost nedozví víc, má svůj důvod, a není jím mlčenlivost advokáta.
Proč je z celého dne jistá jen chodba
ANALÝZA Opatrovnické řízení je neveřejné proto, aby děti nebyly tématem zpravodajství. Důsledek je ale ten, že jediné, co se o jednání dá napsat, pochází z chodby a z vyjádření stran. Čím tenčí je oficiální informace, tím hlasitěji zní ta chodbová.
K 27. listopadu 2026 nikdo nepotvrdil, zda soud o něčem rozhodl, zda rodiče uzavřeli dohodu, ani kdy se bude pokračovat. Síň mlčí dál. Mluvila jen chodba.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Kristýna Vondráčková